Maltempo, tutti i numeri di Monza: soccorsi e squadre al lavoro, danni, agevolazioni

I monzesi che metteranno in sicurezza gli edifici privati danneggiati dal maltempo entro il 5 agosto non pagheranno la Tosap. Fino alla fine della prossima settimana non dovranno chiedere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e potranno comunicare l’avvio e la natura degli interventi alla mail ocupazioni.urgenza@comune.monza.it.

«È un segnale di attenzione nei confronti di chi deve riparare» abitazioni e aziende, afferma il sindaco Paolo Pilotto che traccia un primo bilancio dell’attività svolta nella fase dell’emergenza.

Maltempo, tutti i numeri di Monza: venerdì 12 squadre Protezione civile e 5 polizia locale subito operative

«Non mi sono occupato di canzonette e non ho trascurato la città per pensare al Parco» replica a chi lo ha accusato di essersi dedicato all’organizzazione del concerto di Bruce Springsteen, mentre Monza veniva devastata.

«Venerdì alle 21 – spiega – eravamo già operativi con i dirigenti e i dipendenti del Comune: tra le 21 e le 22 sono entrate in azione 5 pattuglie della Polizia locale e 12 squadre della Protezione civile. In un’ora e mezza abbiamo raccolto 75 segnalazioni: abbiamo lavorato tutta la notte» anche per aiutare qualche automobilista in difficoltà.

Maltempo, tutti i numeri di Monza: lunedì segnalazioni salite a 250

Al mattino, aggiunge, le strade erano libere dagli alberi abbattuti o dai cornicioni divelti. Gli interventi, anche con il supporto dei Vigili del fuoco, sono proseguiti per tutto il fine settimana, si sono intensificati dopo le due bufere di lunedì alle 14 e alle 21 e hanno superato quota 250.

«Lunedì pomeriggio – prosegue il sindaco – abbiamo faticato di più a liberare le strade a causa della presenza del traffico».

In città, precisa, sono all’opera, 15 squadre di giardinieri, di cui 7 arruolate con la procedura di somma urgenza, tutte dotate di autocarro con ragno per rimuovere tronchi di grandi dimensioni e piattaforma con carrello elevatore.

Maltempo, tutti i numeri di Monza: i cimiteri

Venerdì dovrebbe riaprire il cimitero di San Fruttuoso, mentre in quello di via Foscolo l’accesso è consentito lungo percorsi definiti a chi partecipa ai funerali.

Maltempo, tutti i numeri di Monza: 4 semafori fuori uso

Restano fuori uso quattro semafori danneggiati irrimediabilmente in viale Campania, in via Sempione, in via Cavallotti e in via Bellinzona: il conto per il Comune si annuncia salato dato che solo per sostituire quello di viale Campania occorreranno 50.000 euro. Un altro centinaio di impianti ha subito guasti riparabili e parecchi sono già in funzione.

Maltempo, tutti i numeri di Monza: centro civico di via Silva, nei prossimi giorni sopralluoghi in scuole e palestre

Tra le strutture da ripristinare c’è il centro civico di via Silva, scoperchiato in parte, ma l’elenco potrebbe allungarsi dato che i tecnici di piazza Trento e Trieste completeranno nei prossimi giorni i sopralluoghi nelle scuole e nelle palestre.

Maltempo, tutti i numeri di Monza: parchetti di quartiere e Parco

I parchetti di quartiere riapriranno progressivamente man mano che saranno abbattute le piante pericolanti e nel fine settimana, auspica Pilotto, potrebbero riaprire i Giardini reali mentre il Parco è agibile da martedì pomeriggio: «Nei quattro ettari di competenza del Consorzio – racconta – sono intervenuti 45 tra operai e forestali Hanno liberato le strade interne ed esterne e i prati: resta da verificare la situazione di alcune porzioni di sottobosco che, probabilmente, saranno delimitate con il nastro per evitare l’accesso».