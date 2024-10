Non c’è solo la letteratura nel mondo dell’editoria, anzi: da tempo uno spazio importante è occupato dal mondo della gastronomia. E una parte importante, per i libri di qualità nel settore, arriva dall’associazione Slow Food, che di recente ha pubblicato anche “Tutta l’Italia del pane” di Fulvio Marino: sarà lui l’ospite speciale dello spazio Homechef di Coin Monza (in via Manzoni 22) nel tardo pomeriggio di lunedì 28 ottobre.



Libro Tutta l’Italia del pane Fulvio Marino

Dalle 18.30 il popolare volto televisivo cresciuto in una famiglia di mugnai, del Mulino Marino, racconterà il volume (256 pagine, 24.50 euro), che racconta stili, ingredienti e piccoli trucchi del mestiere per diventare perfetti panificatori domestici.

Monza: il panificatore Fulvio Marino porta l’Italia del pane al Coin, volto della tv

Il libro di Fulvio Marino è un viaggio nel Bel Paese che in questo caso è il Buon Paese del pane, con tutte le ricette adattare al forno di casa: “Le ricette sono accompagnate dalla storia dei prodotti e dei luoghi e dagli approfondimenti dedicati alle diverse farine e tipologie di lievitazione utilizzate da Nord a Sud”. Una “ricchezza”, ricorda Slow Food, che racconta come l’Italia sia tanti paesi in uno. Marino è nato ad Asti nel 1986, dal 2020 è un volto di Raiuno e poi di Bake off su Real Time. Da un anno e mezzo è protagonista su Discovery con due programmi: “Nel forno di casa tua” e ”Il forno delle meraviglie”.