Ac Monza e Club San Fruttuoso, serata speciale per la famiglia Seveso nel ricordo di mamma Noemi

Lo striscione dei tifosi in curva allo stadio era stato emozionante. La cena di Natale del Monza Club San Fruttuoso ha regalato un nuovo momento speciale per la famiglia di Fabio Seveso che a inizio dicembre ha affrontato il lutto per la morte della moglie Noemi Massetti.

Ac Monza e Club San Fruttuoso, serata speciale per la famiglia Seveso: maglie personalizzate e invito all’U-Power Stadium

Giovedì sera l’attaccante Samuele Vignato e Vincenzo Iacopino, Slo dei biancorossi e presenza fissa in queste occasioni, hanno donato a nome dell’Ac Monza al papà e ai tre figli Riccardo, Emma e Giorgia, tutti grandi tifosi, quattro maglie personalizzate, che potranno indossare all’U-Power Stadium in occasione della gara con la Juventus del 22 dicembre, quando saranno ospiti della società. “Per un abbraccio speciale a una famiglia che ha commosso tutta la città di Monza”, spiega la società in una nota.

La serata, che si è tenuta al ristorante Jonas di Monza, si è inserita nel corposo calendario di cene dei Monza club in città e sul territorio.

Ac Monza e Club San Fruttuoso, le cene di Natale dei Monza Club

Il Monza Club San Fruttuoso è un Club Ufficiale che rientra nel progetto AC Monza Club, ideato con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare la fan base attraverso l’aggregazione, eventi dedicati e canali riservati ai tifosi.

Martedì 10 dicembre il Monza Club Amici del Monza, fondato nel 2018, ha festeggiato al ristorante Etna Cafè di Sovico con il centrocampista Mattia Valoti.

Monza club Amici del Monza cena di Natale

Nelle scorse settimane all’Agriturismo la Camilla di Concorezzo è stata la serata del Monza Club Vichinghi biancorossi con il portiere Stefano Turati.

Monza club Vichingi Concorezzo cena di Natale

Alla vigilia del derby con il Como le danze erano state aperte tenuto dall’aperitivo di Natale del Monza Club Arcore alla pasticceria “Dolce Amaro” in paese insieme ai calciatori Armando Izzo e Patrick Ciurria.