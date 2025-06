Estate 2025, la mappa delle piscine a Monza e in Brianza

Tutti d’estate riscoprono la bellezza delle piscine, sia genitori che ragazzi e bambini finalmente in vacanza. Spesso è difficile scegliere in quale andare, perciò ecco una mappa di quelle a Monza e in Brianza.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Monza

Partendo da Monza, se ne trovano diverse: la piscina comunale Triante, in via Pitagora, ha due piscine esterne, una da 25 metri e l’altra per i bambini, e un solarium immerso nel verde dove prendere il sole o rilassarsi.

Da lunedì a venerdì l’orario è dalle 10 alle 19 con ingresso a 9 euro, 7.50 pomeridiano (ingresso dopo le 16:30) e 6 euro per over 65 o ragazzi al di sotto dei 12 anni. Sabato e domenica apre alle 9:30 e chiude alle 19, ingresso intero 11 euro, 8.50 dopo le 16:30 e per over 65 e ragazzi. Per chi volesse, è possibile noleggiare anche lettini in tela (lunedì-venerdì 5 euro; sabato e domenica 6 euro) e ombrelloni (5 euro per tutta la settimana, anche festivi).

Monza centro sportivo Triante

Ci sono poi la Pia Grande, via Augusto Murri 37, con tre vasche coperte, da 25 e 33 metri e una “ricreativa”. Il nuoto libero segue orari precisi: lunedì e venerdì, dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 21; uguale martedì e giovedì, tranne per il fatto che apre alle 9, anziché le 7; mercoledì cambia, dalle 7 alle 15 e dalle 18,30 alle 21; sabato e domenica è aperto solo la mattina, dalle 9 alle 13.

Infine, il NEI e la piscina del Villoresi, gestiti entrambi dallo Sporting Club di Muggiò, ospitano l’Acquacamp estivo per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Per i tesserati, la prima settimana costa 170 euro, la seconda 160 e dalla terza in poi 150 euro. I non tesserati potranno partecipare solo alla prima settimana e dare 15 euro di assicurazione

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Varedo

Passando alla provincia, a Varedo c’è il Lido Azzurro con piscina sia interna che esterna per il nuoto libero e una zona relax con idromassaggio, bagno turco e sauna. La vasca interna sarà aperta tutta la settimana dalle 10 alle 19.30, quella esterna dalle 9 alle 20 lunedì, mercoledì e venerdì, mentre martedì e giovedì chiude mezz’ora dopo (alle 20:30) e sabato e domenica mezz’ora prima (alle 19.30). Il biglietto intero costa 10 euro, 8.50 per i bambini dai 5 ai 12 anni (0-4 anni, 3.50 euro), il pomeridiano (dalle 15) 8 euro e ridotto 7.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Limbiate

Al Gabbiano, piscina di Limbiate in via del Laghetto, ci sono scivoli, animazione come giochi e balli, musica, uno spazio dedicato ai piccoli, trampolini e piattaforme per stupire tutti con tuffi e acrobazie. Lunedì-venerdì biglietto intero (ore 10-19) 11 euro, sabato e domenica 13. Prezzo pomeridiano, dalle 14, in settimana 9 euro, weekend 10 euro. L’entrata dopo le 16.30, per tutta la settimana, è di 6 euro.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Cesano Maderno

L’impianto a Cesano Maderno in via Po (Insport) propone piscine all’aperto, area verde, lettini e ombrelloni e chiosco. Orari: lunedì, mercoledi e giovedi 7 – 21.30; martedi e venerdi 6 – 21.30; sabato, domenica e festivi 9 -19.

Sport village Meda

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Meda

Sport Village a Meda, in via Icmesa, all’interno del centro sportivo è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19. Sabato e domenica dalle 9 alle 20. Due le piscine all’aperto e un solarium con lettino da abbinare all’ingresso.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Lesmo

Il parco La Baia, a Lesmo, comprende piscine per varie attività, dal divertimento al relax, un campo da calcetto e il bar/ristorante Laetus. È in via Petrarca, aperta dalle 10 alle 19 (lunedì-venerdì) e dalle 9 alle 19.30 (sabato e domenica). Prezzo intero adulti 11 euro, bambini 9.50; pomeriggio (dalle 13:30), adulti 10, bambini 9; serale (dalle 17) adulti 6.50, bambini 5.50.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Arcore

Anche ad Arcore il centro sportivo gestito da Insport, in via San Martino, ha il lido estivo: è aperto con la vasca esterna, la piscina per i bambini, area giochi, lettini e ombrelloni nell’ampia area verde. C’è il bar per colazioni, pranzi, merende e aperitivi. Orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.30. Ingresso intero feriale 10 euro (ridotto 8,50), intero festivo 12 euro (ridotto 10). Previste soluzioni per l’ingresso di tre ore, l’affitto delle piazzole, di sdraio, lettini solarium.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Cavenago Brianza

A Cavenago Brianza c’è il Nuvola Sport Village: piscina esterna nel verde, con area solarium con ombrelloni e lettini. È aperta da lunedì a domenica dalle 10 alle 19. Gli ingressi si distinguono in giornaliero e pomeridiano: il biglietto intero adulto (14-59 anni) costa 7 euro in settimana e 10 nel weekend (ridotto: 5 e 8 euro).

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Agrate Brianza

Piscina scoperta ad Agrate Brianza nel centro sportivo di via Santa Caterina. Fino al 25 luglio 2025 l’impianto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19 (Intero: 8 euro; ridotto: euro) e sabato e domenica dalle 10 alle 19 (Intero: 12 euro; ridotto 8 euro). Nel mese di agosto lunedì – venerdì dalle 10 alle 19 (10 e 7 euro). Previsti l’ingresso per mezza giornata, noleggio lettino e ombrellone.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Giussano

A Giussano si trova Sport Active, centro sportivo che, tra le altre cose, presenta anche varie piscine. Una vasca grande con una profondità massima di 2 metri e 8 corsie, gli scivoli, una vasca ad uso solo estivo con tre bacini e scivolo a 4 corsie, una vasca media con profondità di 1.2 metri che è il punto di arrivo degli scivoli e una piccola profonda 80 cm. I bambini sotto i 3 anni entrano gratis, fino ai 12 hanno diritto all’ingresso ridotto (giornata, 9.50 euro; dopo le 14, 8 euro). Per gli adulti, le tariffe sono 10.50 euro e pomeridiano 8 euro. Dopo le 17.30 costa 6.60 euro. Orari: lunedì – venerdì dalle 9.30 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20.

Piscina Seregno centro sportivo Trabattoni

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Seregno

Piscina esterna e lido estivo nell’ampio parco della Porada a Seregno per il centro Sport Plus – Centro Sportivo Trabattoni. Nuoto e lettini dalle 9.30 alle 20.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Verano Brianza

Piscine, area relax, giochi, ristorante: lo SportItalia Village di Verano Brianza (via Dante Alighieri) è aperto dalle 10 alle 19.30. Ingressi e tariffe: lettino classico 10 euro, Area VIP sulla sabbia 15 euro, Bambini 5 euro.

Piscina Lissone

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Lissone

Le Piscine di Lissone, aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20, hanno una piscina olimpionica all’aperto, vasca bimbi e scivoli, area relax e bar. Lunedì-venerdì gli orari sono: dalle 10 alle 19, 11 euro; dalle 14, 9 euro. Sabato e domenica: ore 10-19, 13 euro; dalle 14, 10 euro; 6 euro ogni giorno dopo le 16.30.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Desio

La Piscina Comunale di Desio (gestita dalla Mgm Sport) ha una zona all’aperto con vasca suddivisa in zone ludiche (2 scivoli, fontane e idromassaggio) e una parte centrale regolamentare da 25 metri con corsie per nuotare. Per il relax c’è un solarium con prato sintetico, lettini e sdraio. Apertura: fino al 31 luglio lunedì e giovedi 10-19.30; martedì, mercoledì, venerdì e il weekend 9.30-19.30. Nel mese di agosto dalle 9.30 alle 19. Ci sono varie tipologie di ingressi a seconda della fascia oraria. Ingresso all’ampio parcheggio da via Serao e via Agnesi.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: Barzanò

Appena fuori provincia, la Piscina di Barzanò offre vasche esterne (una olimpionica e una per bambini), acquascivoli e tre vasche interne, quattro aree a pagamento con lettini e ombrelloni, prati e bar. Fino al 31 luglio, gli orari saranno lunedì-venerdì dalle 10 alle 21 e nei fine settimana dalle 9 alle 19. Dal 4 agosto, fino al 31, saranno in vigore orari diversi: lunedì-venerdì, 10-19:30, mentre sabato e domenica resteranno uguali.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: il parco acquatico Acquaworld di Concorezzo

Tra i parchi acquatici c’è l’Acquaworld di Concorezzo, aperto dalle 10 alle 20, con l’area Miniworld per i più piccoli, giochi d’acqua, il “fiume lento” (un flusso circolare e costante di acqua dal quale farsi trasportare), la piscina interna con le onde, la laguna, una piscina esterna, moltissimi scivoli anche per gommoni (Magic Eye, Green Python, Ice Express, Blue Speed, Starlight, Turboslide, Black Mamba, Space Bowl, Baby Slide, Maki Maki Tower, Kaora). L’ingresso giornaliero per gli adulti è di 29 euro, 24 per bambini e over 65; quello pomeridiano, dalle ore 14, è di 24 euro per gli adulti, 19 per i piccoli.

Oplà Village Burago Oplà Village Burago

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: il parco acquatico Oplà Village a Burago

Un altro è l’Oplà Village a Burago, aperto dalle 10 alle 19: ha spiaggia, spray park per i bambini e molti scivoli (Black Hole, River, multipista e playslide). Ha aree per ombrelloni, moltissimo spazio verde intorno alle vasche e il bar. Il prezzo intero (dai 14 anni) è 12 euro durante la settimana, 15 nei giorni festivi; il ridotto (per coloro nati tra il 2011 e il 2021) è 10 euro lunedì-venerdì, 12 nei weekend. Per neonati e persone con disabilità l’ingresso è gratis.

Estate 2025, la mappa delle piscine in Brianza: segnalazioni e integrazioni

Per segnalazioni, comunicazioni e integrazioni scrivere una mail a redazioneweb@ilcittadinomb.it con oggetto”PISCINE”.

(* ha collaborato Alice Nidasio, liceo Dehon)