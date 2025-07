Agosto in città, magari agosto in piscina: per gli over 67 residenti a Monza l’ingresso alle piscine del Centro Sportivo Triante, del Centro Natatorio “Pia Grande” e del Centro Sportivo Nei, quest’ultimo con offerta ridotta, sarà gratuito per tutto il mese. Quello che serve è esibire un documento di identità.

È l’iniziativa che l’amministrazione comunale promuove anche per l’estate 2025 per il benessere e l’attività fisica dei cittadini.

Estate a Monza: ad agosto ingresso gratuito in piscina per gli over 67, giorni e orari

Il Centro Sportivo Triante, in via Pitagora 12, è accessibile dall’1 al 31 agosto. La vasca coperta è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, il sabato e la domenica con orario continuato dalle 9.30 alle 19. La vasca scoperta segue un orario continuato dalle 10 alle 19 nei giorni feriali.

Al Centro Natatorio Pia Grande, in via Murri 37, la vasca coperta da 33 metri è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, mentre nel fine settimana è accessibile dalle 9.30 alle 19.00. La laguna estiva apre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19.

La piscina del Centro Sportivo Nei, in via Enrico da Monza 6, è disponibile nei giorni 1 e 2 agosto e poi nuovamente dal 25 al 31 agosto, sempre con orario continuato dalle 9 alle 18.