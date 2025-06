Monza: operazione sicurezza al Nei, più luce al parco e ai giardini

Un impianto di illuminazione potenziato e più efficiente nei giardini del Nei di via Cremona a Monza anche per rendere la zona più sicura. Completato nei giorni scorsi l’intervento realizzato dalla società Acinque che ha visto un investimento di circa 30mila euro. I tecnici hanno operato su indicazione del Comune, in accordo con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza presieduto dal prefetto e in collaborazione con la Questura.

I nuovi fari – che garantiscono una illuminazione fino al 50% superiore – sono stati installati vicino all’area giochi e nell’area del prato antistante la piscina. Raddoppiati inoltre i punti luce lungo il perimetro dell’edificio sportivo del Nei. Potenziata anche l’illuminazione all’ingresso del parco, da via Cremona, per consentire controlli più agevoli alla Polizia locale.