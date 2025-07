Monza: apre la laguna estiva della piscina Pia Grande, dall’1 agosto per sette giorni su sette

Le ultime verifiche hanno dato esito positivo: dall’1 agosto può aprire la laguna estiva della piscina Pia Grande, in via Murri a Monza.

Il Centro Natatorio guadagna così la nuova area esterna con solarium, a conclusione dei collaudi e con il rilascio delle autorizzazioni previste. Sarà disponibile dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 19; sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.

Monza: apre la laguna estiva della piscina Pia Grande, previsti altri lavori di riqualificazione

La superficie complessiva dell’intervento, pari a circa 2.155 metri quadrati, è stata oggetto di un’importante riqualificazione che ha richiesto un investimento di 680mila euro. Si tratta di un’area pensata per offrire spazi dedicati al relax e all’attività motoria all’aperto.

È stato un cantiere problematico, che da 100 giorni previsti e durato due anni ed era diventato per il Comune un percorso a ostacoli tra inadempienze e maltempo.

Un ulteriore progetto di riqualificazione è stato approvato il 31 luglio dalla Giunta: lavori di efficientamento energetico per un valore di oltre 1 milione 300mila euro grazie al finanziamento del bando “Sport e Periferie 2024”. Obiettivo la riduzione delle dispersioni termiche, la riqualificazione degli impianti tecnologici, la realizzazione di un’area fitness con spogliatoi dedicati e il miglioramento complessivo della sicurezza e dell’accessibilità. I lavori avranno una durata stimata di 240 giorni.

«I centri natatori rappresentano un presidio fondamentale per la salute, il benessere e la socialità dei cittadini, soprattutto per chi resta in città nei mesi estivi – spiega l’assessore allo Sport Viviana Guidetti – Con la gratuità per gli over 67, l’apertura della laguna del centro Natatorio ‘Pia Grande’ e gli investimenti strutturali, confermiamo la volontà di promuovere uno sport accessibile e diffuso, capace di raggiungere ogni fascia d’età».