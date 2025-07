Monza scalpita per l’area esterna della piscina: inaugurazione a fine mese?

La laguna della piscina Pia Grande di Monza potrebbe aprire i battenti lunedì 28 luglio: la data dell’inaugurazione è legata all’esito del sopralluogo che i Vigili del fuoco e la commissione comunale di vigilanza dovrebbero effettuare in giornata.

Monza scalpita per l’area esterna della piscina: i lavori e le difficoltà

«È stata una delle opere più travagliate del nostro mandato a causa del rapporto difficoltoso con le ditte – ha affermato lunedì l’assessora allo Sport Viviana Guidetti – il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di non perdere i 680.000 euro del pnrr».

Mentre all’esterno segnavano il passo la realizzazione della vasca da 245 metri quadri con un’area con giochi d’acqua riservata ai bambini, il solarium e uno spazio verde per un totale di duemila metri quadri all’interno gli operai erano al lavoro per puntellare due travi portanti e i locali seminterrati, per adeguare l’impianto elettrico, per sostituire le porte di sicurezza e la pavimentazione della terrazza. «Non è stata una passeggiata – ha commentato l’assessora – in vent’anni sono sono mai state effettuate manutenzioni».

Monza scalpita per l’area esterna della piscina: in arrivo un altro importante cantiere

Alla Pia Grande tra qualche mese aprirà un nuovo cantiere per efficientare la struttura dal punto di vista energetico, rimuovere le barriere architettoniche e creare una palestra fitness del valore di 1.310.000 euro finanziati dal bando “Sport e periferie 2024» con un intervento che dovrebbe protrarsi per 240 giorni durante i quali è prevista la chiusura parziale per un mese.

Monza scalpita per l’area esterna della piscina: da settembre cambia la gestione

Dall’1 settembre, intanto, il centro natatorio sarà gestito dalla Around Sport di Cesena.