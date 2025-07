«Finalmente la laguna è finita: l’incubo è terminato». L’assessora allo Sport Viviana Guidetti non ha nascosto il suo sollievo quando, la scorsa settimana, ha comunicato al consiglio comunale la conclusione dei lavori di quello che era diventato uno dei cantieri più problematici per il Comune: l’allestimento della vasca esterna della piscina Pia Grande, che avrebbe dovuto essere realizzato in cento giorni, si è trascinato per due anni.

Monza: è pronta la laguna esterna alla piscina Pia Grande, due anni «di fatiche pazzesche»

«Abbiamo firmato il certificato di ultimazione delle opere – ha spiegato l’assessora – ora aspettiamo il collaudo e le verifiche dei Vigili del fuoco» che dovranno rilasciare le autorizzazioni indispensabili per aprire l’impianto che, in piazza Trento e Trieste, tutti auspicano di poter inaugurare a inizio agosto.

«Abbiamo fatto una fatica pazzesca – ha commentato l’assessora – a causa delle inadempienze abbiamo rescisso il contratto con la prima ditta che si è aggiudicata l’appalto, ma anche la seconda si è dimostrata poco collaborativa».

Monza: è pronta la laguna esterna alla piscina Pia Grande, perché i 100 giorni si sono dilatati

I cento giorni si sono dilatati a dismisura e non solo per le proroghe rilasciate nella primavera del 2024 quando gli operai non hanno potuto lavorare all’aperto a causa del maltempo: più i mesi passavano più, come prevedibile, sulla giunta si concentravano le critiche dell’opposizione.

«In questi due anni – ha affermato la Guidetti – abbiamo effettuato molti interventi all’interno del centro natatorio senza i quali non potremmo ottenere il via libera dei Vigili del fuoco: abbiamo adeguato l’impianto elettrico, rinforzato due travi portanti, cambiato le porte delle uscite di sicurezza e rifatto le piastrelle della terrazza».

L’apertura della laguna consentirà all’amministrazione di non perdere i 680.000 euro ottenuti dal pnrr.