Monza, alla vigilia dei cantieri alla piscina: «Voi chiudete… io mi drogo!!!»

Il centro natatorio Pia Grande di via Murri, nel quartiere monzese di Sant’Albino, chiuderà da venerdì 14 luglio fino a settembre per permettere l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione. Evidentemente c’è chi questa notizia l’ha presa male tanto da minacciare azioni alternative autolesioniste: sui muri del complesso sportivo di via Murri è apparsa la vistosa scritta “Voi chiudete…io mi drogo!!!”.

Monza, alla vigilia dei cantieri alla piscina: timori per una chiusura a lungo termine

Tra chi non ha pensato a un fondo di ironia, c’è chi preoccupato pensa che l’autore sia un giovane bisognoso di aiuto che andrebbe “intercettato”. Ma c’è anche chi teme che l’impianto chiuda definitivamente lasciando centinaia di utenti, tra agonisti e semplici amatori, all’asciutto, non solo metaforicamente.

Monza, alla vigilia dei cantieri alla piscina: al via i lavori con il finanziamento del Pnrr

In realtà, il Comune nei giorni scorsi aveva reso noto l’imminente inizio dei lavori. Lavori resi possibili da un finanziamento di 680.000 euro stanziato dal PNRR per “Sport e inclusione sociale”. Le opere riguarderanno la realizzazione di una “laguna” esterna, giochi acquatici per i bambini la parziale sostituzione della pavimentazione del solarium; la demolizione e ricostruzione della zona docce esterne. Una curiosità: alla “Pia Grande” spesso sono stati visti anche i giocatori del Monza ad affinare il loro allenamento.