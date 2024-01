Monza-Sassuolo, tifoso precipita dagli spalti: il racconto dallo stadio

Durante il match di Serie A, Monza-Sassuolo, si sono vissuti momenti di paura e di tensione. Al minuto 60, nella Curva Nord dove era assiepata la tifoseria del Sassuolo, un tifoso neroverde è precipitato dalla ringhiera. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il tifoso della squadra emiliana avrebbe perso l’equilibrio mentre era a cavalcioni sulla suddetta ringhiera cadendo da un’altezza notevole. Sgomento e preoccupazione hanno preso d’assalto prima la Curva del Sassuolo che ha richiesto un immediato soccorso e, subito dopo, l’intero stadio. Si è temuto per il peggio.

Un sospiro di sollievo

Nel frattempo sono intervenuti i soccorritori e la partita è stata sospesa dall’arbitro Manganiello. Il tifoso è stato soccorso e trasportato in ambulanza, dove è rimasto cosciente. Il match è ripreso dopo circa cinque minuti di sospensione (dal 60′ al 65′, ndr) in un clima atipico e soprattutto surreale in campo e sugli spalti dell’U-Power Stadium. Il tifoso neroverde di 25 anni, di nome Giovanni, fortunatamente non è in gravi condizioni e, precauzionalmente, è stato ricoverato presso l’Ospedale San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso per un sospetto trauma cranico. In segno di solidarietà e vicinanza al tifoso neroverde, anche la tifoseria del Monza non ha più intonato i cori sino alla fine della partita.

La vicinanza di mister Dionisi al tifoso neroverde

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, durante la conferenza stampa nel post gara di Monza-Sassuolo, ha speso parole di conforto e vicinanza per il tifoso neroverde: «La cosa più importante è aver ricevuto una notizia bella: ho saputo di Giovanni che sta bene e lo saluto con affetto. Fortunatamente mi dicono che si tratta di codice giallo. Spero di rivederlo presto allo stadio».