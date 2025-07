Avrebbe potuto stupire ancora più di lunedì? Sì. L’ha fatto? Sì. La seconda data di Bruce Springsteen a San Siro, chiusura del tour europeo, giovedì 3 luglio è stata una di quelle buone ad alimentare una volta di più il mito del Boss a Milano: lo stadio è speciale, lo ama ricambiato, San Siro lo emoziona e si emoziona regalando a tutti i presenti – artisti compresi – una serata che non si dimenticherà.

Bruce Springsteen e San Siro, storia di un amore: le coreografie e la scaletta cambiata

Quando esce sul palco Springsteen è accolto dalla coreografia resa possibile dai fan di Our Love is Real: di fronte c’è lo striscione su campo tricolore appeso al secondo anello che rimanda a Born to Run, intorno un gioco di fogli di colore che crea la scritta “See me in your dreams”.

“Only in San Siro” dice lui che sa già come deve andare e regala la prima magia: la scaletta non è quella della prima sera (ovviamente) né quella ipotizzata/anticipata dagli alchimisti e lo show si apre con My Love Will Not Let You Down seguita da Prove it all night e Darkness on the edge of town. Nessuno l’aveva previsto.

Springsteen è ancora più in forma, supera alla grande qualche incertezza tecnica del suono, avanza rock e potente. La E Street Band non è da meno e lo segue energica senza perdere un millimetro con Little Steven tornato di fatto in ruolo dopo l’operazione di appendicite e la breve convalescenza.

Bruce Springsteen e San Siro, storia di un amore: il fantasma di Trump non può rovinare la festa

È il tour di Land of hope and dreams e la rabbia per quanto già raccontato lunedì sera – e per tutto il tour – di un’America che sta subendo i colpi di un presidente e una politica “inadatti” (“unfit”) dà l’impressione di voler lasciare spazio proprio “ai sogni e alle speranze”. Deve essere una festa, una festa del rock’n’roll e il fantasma di Trump non deve rovinarla. Perché alla fine della giornata “rimaniamo noi l’uno per l’altro” ed è questo che deve contare: fare ognuno la propria parte, far sentire la propria voce per far prevalere la democrazia sull’autoritarismo di chi sta prendendo a spallate i diritti civili acquisiti.

È la parte di spettacolo che si ricama su Land of Hope and Dreams, Death to My Hometown, Rainmaker e The Promised Land.

Lo stadio è totalmente conquistato, il pubblico da tutto il mondo canta, si muove, alza le braccia come a una messa cantata, ognuno la sente a modo proprio in uno scambio continuo di energie: perché anche sul palco arriva il ritorno dell’adrenalina e non può che fare bene allo show.

Springsteen, come sempre, si regala al suo pubblico e lo mette in primo piano: lo fa essere protagonista facendogli cantare le canzoni, dirigendo e seguendo lui lo stadio. Hungry Heart, The river fino a Because the night e Thunder road che apre i bis e accende le luci. Torna Born in the Usa e poi Born to Run per il bis della coreografia che sembra emozionare sinceramente il Boss e la sua band negli sguardi regalati al pubblico.

Bruce Springsteen e San Siro, storia di un amore: il secondo bis dopo i bis

I bis corrono, davvero può finire tutto con Tenth Avenue Freeze-Out, Twist and Shout e Chimes of Freedom? Tutto direbbe di sì e invece no. L’elettricità nell’aria calda di Milano resiste e allora “one more? One more”. È Rockin’ All Over the World di John Fogerty e chi è più esperto dice che era stata la chiusura del concerto del 1985, il primo San Siro.

Lo stadio canta con Springsteen e continua anche mentre esce e regala un ultimo sguardo a quel luogo per lui magico. Tornerà? Ovvio che tutti sperano che sia un arrivederci ma chi può saperlo, per diverse ragioni comprese quella anagrafica (del Boss) e del futuro (dello stadio). Parte Woody Guthrie (This Land Is Your Land) ed è l’ora dei saluti.

Caro Bruce, o caro management, pensate di trasformare le due serate di San Siro 2025 in un dvd o in qualsiasi altro supporto video. Ne varrebbe la pena.