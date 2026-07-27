Ed è arrivato anche l’attaccante. Gustavo Varela è un nuovo calciatore del Monza, atteso dal Portogallo come già il collega Mangas: l’attaccante arriva dal Benfica a titolo definitivo e ha firmato un contratto coi brianzoli fino al 30 giugno 2030. “Giovane e talentuoso“, dice la società.

Serie A Ac Monza Gustavo Varela – foto Ac Monza Serie A Ac Monza Gustavo Varela – foto Ac Monza

Serie A: il Monza firma l’attaccante Varela dal Benfica, il curriculum

Classe 2005 e in possesso anche del passaporto di Capo Verde per le origini dei suoi genitori, era al Benfica dal 2022. Dopo le giovanili, nel 2023-24 debutta con la seconda squadra del Club con cui colleziona 22 presenze e 3 reti in campionato. La stagione successiva è da 11 gol in 34 gare nella seconda divisione portoghese con l’esordio in Prima Squadra all’ultima giornata di campionato. Poi la conferma al Gil Vicente (32 presenze, 6 gol).

In curriculum anche 5 presenze e 3 gol con la Nazionale Under 21 del Portogallo.