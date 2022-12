Monza, 4,5 milioni per gli impianti sportivi: riqualificazione di via Rosmini e Pia Grande

Ammonta a quasi 3 milioni e mezzo di euro (3.480.000, per la precisione) il finanziamento stanziato dal Pnrr per la riqualificazione di due impianti sportivi di Monza. Si tratta del Centro sportivo Pioltelli – Chiolo di via Rosmini, per il quale sono stati previsti 2.800.000 euro, e il centro natatorio Pia Grande a cui andranno 680.000 euro.

Monza, 3,5 milioni per gli impianti sportivi: entro i prossimi mesi

A presentare il piano di interventi è stata l’assessore allo Sport, Viviana Guidetti, durante una conferenza stampa nella quale ha illustrato tutti i cantieri pronti a partire già entro i prossimi mesi.

Monza, 3,5 milioni per gli impianti sportivi: il centro di via Rosmini

Per quanto riguarda il centro di via Rosmini si provvederà al rifacimento integrale della pista di atletica, alla realizzazione di nuovi spogliatoi e locali termici destinati all’atletica leggera. Restyling previsti anche per il manto del campo da rugby in erba sintetica e quello in erba naturale. A questi lavori si aggiungeranno anche la costruzione di nuove tribune per i campi da rugby e calcio e un nuovo impianto di illuminazione. L’avvio dei lavori è previsto a luglio del 2023 e dovrebbe durare un anno.

Monza, 3,5 milioni per gli impianti sportivi: la piscina Pia Grande

La piscina Pia Grande, al centro di accese polemiche durante l’estate, sarà oggetto di una completa riqualificazione. I fondi del Pnrr saranno investiti nella realizzazione di una vasca ludica esterna e nella riqualificazione del solarium e dell’area verde (lavori previsti tra giugno 2023 e dicembre 2024). Il centro natatorio di via Murri sarà interessato anche da interventi per l’efficientamento energetico finanziati con fondi regionali e comunali (513.612 euro di cui 350.000 euro di finanziamento regionale). «Per questo intervento in particolare devo ringraziare i miei uffici che, in assenza delle certificazioni energetiche necessarie sono riusciti ad ottenerle in tempi record per poter accedere al finanziamento», ha aggiunto Guidetti.

Monza, 3,5 milioni per gli impianti sportivi: gli altri interventi

Interventi simili anche per il Nei dove i lavori di efficientamento ammontano a 191.187 euro (153.000 euro da Regione e 38.375 euro dal Comune). Il Nei sarà interessato anche da interventi strutturali con un contributo regionale di 250.000 euro. Entro la fine dell’anno sarà approvato il progetto definitivo e i lavori si svolgeranno nel 2023.

Altri finanziamenti sia regionali sia dal Pnrr serviranno a migliorare le palestre di tre istituti comprensivi: Bellani, la media Zucchi e Elisa Sala.

Monza, 3,5 milioni per gli impianti sportivi: lo stadio Sada

Un capitolo a parte è per lo stadio Sada, dove saranno investiti 150.000 euro (cofinanziati Regione e Comune) per il consolidamento della tribuna coperta e altri 270.000 euro (contributo Regione Lombardia) per la manutenzione e la ristrutturazione della biglietteria, della tribuna est e del parcheggio interno.

Monza, 3,5 milioni per gli impianti sportivi: 4,5 milioni ottenuti dal Comune

Ammontano quindi a quattro milioni e mezzo di euro i finanziamenti ottenuti dal Comune da destinare agli impianti sportivi della città. Buone notizie per le società sportive, più di 150 quelle monzesi, che da gennaio potranno anche usufruire di nuovi spazi. Dopo l’accordo con la Provincia per l’utilizzo pomeridiano della palestra dell’Ipsia oltra a quella del Porta, è in via di definizione la possibilità di usare anche le palestre di Mosè Bianchi, Frisi e Hesemberger.