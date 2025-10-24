Progetti Emblematici: Fondazione Cariplo pubblica il bando

È stato pubblicato l’atteso bando “Progetti Emblematici 2026”, rivolto alle province di Monza e Brianza, Bergamo, Lodi, Mantova e Sondrio, voluto dalla Fondazione Cariplo e per la prima volta attivato anche per la provincia monzese. Presentato a Monza lo scorso 12 settembre a una platea di oltre 130 tra rappresentanti delle istituzioni e del mondo del terzo settore del territorio – ricorda la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – il bando è finalizzato “al sostegno di iniziative in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità locali, generando valore condiviso attraverso la creazione di ecosistemi territoriali“. Sul piatto ci sono per ciascun territorio risorse per 5 milioni di euro.

«Per la prima volta il territorio di Monza e Brianza potrà partecipare a quest’importante bando – aveva detto Giuseppe Fontana, presidente Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, alla presentazione – che guarda al lungo periodo. Ci si aspetta un lavoro di comunità, meglio pochi progetti che siano condivisi da più soggetti che si impegnino per rispondere ai bisogni del territorio e che possano durare nel tempo. Fondazione Cariplo ha voluto essere presente anche nella nostra provincia». Le proposte vanno presentazione entro il 12 febbraio.