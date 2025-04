Individuati i due progetti brianzoli selezionati con il bando “Emblematici provinciali” che beneficeranno di un finanziamento di 164mila euro. Si tratta di: “Villa Longoni, cantiere del bene comune-laboratori di formazione inclusiva”, promosso dal consorzio Comunità Brianza e “Oratorio BVI nel cuore: la gioia nasce dalla cura“, della parrocchia dei Santi Siro e Materno di Desio.

Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza con questo ulteriore finanziamento rafforzano il proprio impegno per migliorare la qualità della vita e lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

A Desio i due progetti del bando Emblematici provinciali: Villa Longoni, cantiere del bene”

Il progetto di Villa Longoni che prevede laboratori di formazione inclusiva, vuole promuovere la conservazione della villa desiana come patrimonio anche da tramandare alle prossime generazioni. Sono previsti interventi di restauro e manutenzione che vedono coinvolti giovani in situazioni di fragilità che collaboreranno con esperti in restauro. Un progetto che rappresenta, anche, un’opportunità formativa e professionale.

Inoltre, il progetto punta a sensibilizzare la comunità locale organizzando attività di comunicazione, cantieri aperti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale come motore di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio.

«Prosegue la collaborazione con Fondazione Cariplo anche nell’individuare e sostenere interventi in grado di produrre un impatto significativo – commenta Giuseppe Fontana, presidente di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – sulla qualità della vita della comunità, sulla cura dei più giovani e dei più fragili e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Quello degli emblematici provinciali è un bando particolare, più di altri si propone di attivare reti e di valorizzare beni comuni. Grazie a questi contributi ci proponiamo di sostenere la comunità nell’espressione delle proprie energie e del proprio potenziale, favorendo la capacità dei diversi soggetti di immaginare e proporre progetti innovativi».

A Desio i due progetti del bando Emblematici provinciali: Oratorio BVI nel cuore

L’altro progetto finanziato, che coinvolge sempre la comunità di Desio, prevede una riqualificazione degli spazi dell’oratorio BVI così che siano più accessibili e fruibili da preadolescenti, adolescenti e giovani. Tra i suoi obiettivi il rafforzamento della comunità parrocchiale come “comunità educante“, la formazione degli educatori, l’inclusione di atleti con disabilità nella squadra di calcio integrato e il coinvolgimento delle famiglie con bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (Bes).

Il centro sportivo desiano supporta l’iniziativa come partner di rete. «Il territorio ha bisogno di risorse e infrastrutture che rispondano – spiega Gianni Caimi, membro della commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo – alle sfide sociali e culturali di oggi. Il sostegno di Fondazione Cariplo e della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza rappresenta un impegno concreto verso il territorio. I progetti selezionati, che spaziano dal sostegno alle persone vulnerabili alla creazione di spazi di aggregazione e cultura, sono un investimento fondamentale per il futuro, perché creano opportunità concrete».