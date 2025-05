Giuseppe Fontana resta alla guida della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Tante riconferme ma anche nuovi innesti per l’ente filantropico che lunedì ha presentato i nuovi organi istituzionali che resteranno in carica per il prossimo triennio. Riconfermato anche il vicepresidente Luigi Losa mentre, i nuovi ingressi nel consiglio di amministrazione sono Gianni Bottalico, Chiarella Gariboldi e Stefano Viganò. Entrano a far parte dell’organismo costituito Antonetta Carrabs, Luciano Caspani, Renato Cerioli, Alberto Dossi, Emanuele Duse, Silvano Fumagalli, Valeria Mascheroni, Roberto Mauri, Maria Alberta Mezzadri e Ambra Redaelli.

Terminano invece il mandato Alfredo Anzani, in qualità di consigliere, e Francesco Teruzzi, membro del collegio dei revisori, ai quali vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni.

Fondazione di Comunità MB: l’impegno del presidente confermato Giuseppe Fontana

«Il nuovo consiglio di amministrazione si propone di lavorare in continuità con l’operato degli ultimi mandati secondo, principalmente, tre linee guida – commenta Giuseppe Fontana – promuovere nel nostro territorio la cultura del dono e della moderna filantropia, sostenere progetti promossi da enti senza finalità di lucro nel settore sociale, culturale e ambientale e, ancora, favorire e dare impulso allo sviluppo di reti di collaborazioni efficaci. Negli anni, grazie al supporto di Fondazione Cariplo e alla generosità di tanti donatori, Fondazione si è impegnata a connettere le risorse del territorio ai bisogni della sua comunità, per arrivare alla definizione di un nuovo modello di welfare».

Fondazione di Comunità MB: il nuovo consiglio di amministrazione

Il nuovo consiglio di amministrazione inizia il mandato in un anno importante per Fondazione MB: tra le prime Fondazioni di comunità a essere costituite nell’ambito del progetto promosso da Fondazione Cariplo, sul finire dell’anno in corso inizierà a celebrare i suoi primi venticinque anni di attività sul territorio. Lo farà a partire dalla data del suo compleanno, il 18 dicembre 2025, e per i mesi a seguire con una serie di eventi, incontri e iniziative attualmente in fase di definizione. La composizione del consiglio di amministrazione e dell’organo di controllo è stata definita a marzo e, lunedì si sono insediati il presidente Carlo Alberto Scotti, con Carlo Luigi Brambilla e Laura Torella, membri supplenti Gisella Galli e Alfonso Villa.

«Fondazione, negli anni ha lavorato sulla ricerca, sull’aggregazione e sulla ricomposizione delle risorse – conclude il presidente – e ha promosso alleanze tra soggetti diversi ma con interessi comuni, relazionandosi in maniera sempre più frequente con enti non profit ed enti pubblici, enti religiosi, aziende, associazioni di categoria ed enti professionali, scuole ed enti di formazione, cittadini e gruppi informali: continuerà a farlo, con cura e impegno sempre maggiori, anche nel prossimo triennio».