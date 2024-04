Gruppo Beta di Sovico, nell’anno del centenario fatturato oltre i 250 milioni e 138 assunzioni

Il Gruppo Beta di Sovico festeggia un 2023, anno del centenario, da record: il fatturato ha superato i 250 milioni e sono state effettuate 138 nuove assunzioni, 100 delle quali in Italia. Il Gruppo, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, ha registrato anche l’acquisizione di Helvi spa, “uno dei principali player negli articoli professionali per la saldatura dei metalli” portando a cinque le sue aziende. Attualmente conta dieci stabilimenti produttivi con oltre mille collaboratori.

Gruppo Beta di Sovico, il presidente Ciceri: “Mercato europeo per noi molto importante”

“Continuiamo a puntare su una crescita basata su tre direttrici – ha spiegato Roberto Ciceri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Beta – lo sviluppo del capitale umano, gli investimenti industriali e le acquisizioni di realtà in linea con la visione di lungo termine del Gruppo. Il mercato europeo resta per noi molto importante: il 20% del nostro fatturato è generato nel Vecchio Continente, tramite filiali in Polonia, Francia, Spagna, Regno Unito & Irlanda, Ungheria, Benelux, Romania e Slovenia. Il piano di sviluppo prevede in futuro l’apertura di nuove filiali in altri Paesi oggi presidiati da importatori indipendenti”.

Gruppo Beta di Sovico: ricerca e sviluppo al centro della crescita

Oltre il 3% del fatturato di Beta è investito in Ricerca & Sviluppo, con un’incidenza delle innovazioni di prodotto pari al 10%. “Riteniamo che gli investimenti in questo settore siano una grande opportunità per crescere – prosegue Ciceri – e distinguerci per l’eccellenza dei nostri prodotti. Il Dipartimento Tecnico e di R&S, il laboratorio Qualità e il Dyna Lab, con le loro 34 persone, sono la testimonianza concreta dell’impegno a garanzia della qualità tecnologica dei prodotti. Da oltre cinquant’anni, inoltre, affianchiamo il mondo del Motorsport con partnership di sviluppo preziose ed efficaci per la creazione di prodotti che vengono così testati e utilizzati in contesti estremi che richiedono reattività e prestazioni assolute” -conclude Ciceri.