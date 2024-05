Assolombarda Golf Tour: sinergie e business in buca sul green

Sinergie, business e networking tra imprenditori sul green della Brianza. Assolombarda e il suo Gruppo Giovani imprenditori hanno scelto tre club del Vimercatese per la prima edizione dell’Assolombarda Golf Tour, evento in tre tappe che ha preso il via da Usmate Velate e che a luglio e ottobre sarà a Bellusco (Camuzzago) e a Cornate d’Adda (Villa Paradiso).

Assolombarda Golf Tour: al via da Usmate Velate con un centinaio di giocatori

Il torneo di golf, solo per golfisti tesserati Fig, si svolge con modalità di partenza “shot gun”, cioè tutti i partecipanti partiranno contemporaneamente da buche diverse. Si sfideranno un centinaio di giocatori per ogni tappa. Il campo è di 18 buche. Ha il contributo di Agenzia Futura-Unipol Group e Bper, Banca Privata Cesare Ponti e dello Studio Greppi e Associati,

Assolombarda Golf Tour: «Opportunità per condividere le rispettive esperienze»

«Attività di questo tipo, orientate al networking, permettono all’Associazione e, con essa, a tutti gli imprenditori del territorio di riscoprirsi come comunità, attraverso modalità diverse da quelle tradizionali – ha dichiarato il vicepresidente di Assolombarda con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing, Alvise Biffi – Questo approccio, nelle nostre intenzioni, deve anche appresentare una opportunità per condividere le rispettive esperienze e, in prospettiva, una occasione per avviare progettualità comuni e nuove opportunità di business».

Alla fine di ogni gara sono previsti premi per i giocatori che si distingueranno sia all’interno delle singole tappe sia della combinata del Tour con uno Premio speciale dedicato ai Giovani Imprenditori.