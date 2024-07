Appuntamento giovedì 18 luglio alle 18.30 al Binario 7 di via Turati a Monza per l’incontro promosso dall’associazione Alumni Bocconi e curato da Leonardo Milani e Gaetano Palmiotto che vedrà al centro il tema della criminalità economica. Relatori tre magistrati, che prenderanno in esame gli aspetti penali della crisi di impresa e le infiltrazioni delle mafie nel settore economico. Al microfono si alterneranno Renato Bricchetti, già Presidente del Tribunale di Lecco e di sezione della Corte Suprema di Cassazione, che vanta diverse pubblicazioni in diritto penale dell’economia; Bruna Albertini, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano; Claudio Maria Galoppi, già Consigliere di Corte d’Appello, Seconda Sezione Penale, Tribunale di Milano, già membro del CSM.

Economia e criminalità, a Monza l’incontro degli Alumni della Bocconi, lo studio dell’Università

Uno studio condotto dall’Università Bocconi ha evidenziato come le infiltrazioni mafiose non si limitino solo al controllo di attività economiche illegali, ma si estendono anche alla gestione di imprese legali. Un fenomeno che distorce il mercato, creando un ambiente di concorrenza sleale che penalizza le imprese oneste.

«Le infiltrazioni mafiose – sottolinea Milani – non sono solo un problema delle istituzioni, ma interessano tutta la società civile. E ciascuno deve fare la propria parte per prevenirle e combatterle». Secondo Ruggero Redaelli, presidente CdA Bc Carate Brianza, «un’economia sana e prospera è possibile solo nel rigoroso rispetto della legalità. Crediamo fermamente che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile si possa costruire un futuro migliore».

L’evento è patrocinato dal Comune di Monza con main sponsor Bcc Carate Brianza e sponsor Astebook. La partecipazione è gratuita, aperta anche ai non Alumni Bocconi. Occorre però iscriversi online.