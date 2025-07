Lavoro: Job Day con Afol a Barlassina il 2 luglio

Il Centro per l’impiego di Seregno di Afol Monza e Brianza, in collaborazione con l’Ambito di Seregno e con la partecipazione delle Agenzie per il Lavoro Ali e Adecco Italia, organizza un incontro di preselezione mercoledì 2 luglio dalle 9.30 alle 12.30 nella sala consigliare di Barlassina.

Il Job Day è riservato a tutte quelle persone che cercano lavoro e aiuto per trovarlo. Durante l’evento sarà possibile candidarsi alle offerte di lavoro proposte consegnando il curriculum vitae e partecipando a brevi colloqui conoscitivi per varie posizioni aperte come addetti confezionamento, autisti, operai, magazzinieri e addetti pulizie.