Allarme Coldiretti Lombardia per il grande caldo che “assedia le fattorie lombarde”. “Con le alte temperature – sottolinea – le mucche mangiano meno e bevono molto, producendo così meno latte. Il calo attualmente si attesta intorno al 10%, con picchi che possono arrivare fino al 15%. Ciò significa che ogni giorno in Lombardia si producono circa un milione e ottocento mila litri di latte in meno rispetto ai periodi normali”. Un problema per il calo di latte ma anche per l’aumento dei consumi di energia e costi collegati.

Allarme caldo anche da Coldiretti: per le mucche ventilatori, doccette e integratori

Scattate contromisure: nelle stalle ventilatori e doccette refrigeranti, mentre i pasti sono integrati con sali minerali e potassio e vengono somministrati un po’ per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. “Per gli allevatori dunque – conclude Coldiretti Lombardia – al calo delle produzioni di latte si aggiungono maggiori costi per l’aumento dei consumi di energia”.