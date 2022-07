Alexa Amazon piace tanto ai brianzoli: ecco per cosa la utilizzano

Alexa di Amazon, il noto assistente vocale, è stato usato oltre 792 milioni di volte dai cittadini lombardi solo nei primi sei mesi del 2022. Numeri che hanno segnato un incremento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2021 e collocano la regione al primo posto in Italia per utilizzo. In cima alla classifica delle province con il maggior numero di interazioni con Alexa si trovano gli abitanti della provincia di Milano, seguiti dalle province di Bergamo, Monza e Brianza, Brescia, Como e Varese.

Alexa di Amazon, boom nel primo semestre: 32 milioni di timer attivati

Ma per cosa utilizzano Alexa gli utenti della Lombardia? Ecco le cinque funzioni preferite. La prima è la gestione del tempo con oltre 32 milioni di timer attivati, una funzione aumentata del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un totale regionale di oltre 32 milioni di timer attivati. Attivate inoltre 11 milioni di sveglie (+47%) che è possibile personalizzare ad esempio per far partire le ultime notizie, o riprodurre la propria musica preferita, senza doverlo richiedere ogni mattina. I milanesi ne hanno impostate più di 6 milioni, ma gli utenti che utilizzano con più frequenza questa funzione di Alexa sono gli abitanti della provincia di Monza e Brianza.

Echo Show 15

Boom di Alexa Amazon a Monza e in Brianza: apprezzata la funzione per la lista della spesa e la casa intelligente

Crescita del 23% con oltre 6 milioni di elementi aggiunti anche per la creazione delle liste, da quella della spesa a quella delle cose da fare. Tra le province in cui gli abitanti utilizzano con più frequenza la funzione c’è Sondrio seguita da Monza e Brianza. 142 invece i milioni di interazioni vocali e 74 i milioni di azioni per la Casa Intelligente eseguite tramite routine come la attivazione di telecamere, luci, termostati comtabili. Aumentati del 29%, gli utenti lombardi che utilizzano Alexa e i dispositivi della famiglia Echo per gestire la propria casa, chiedendo ad esempio: “Alexa, accendi la luce in salotto” o “Alexa, imposta la temperatura in camera da letto a 23 gradi”. Anche questa funzione in Lombardia è usata più frequentemente dagli abitanti di Monza e Brianza.

Alexa Amazon anche per spegnere le luci di casa e ascoltare musica

Cresce anche la gestione della propria Casa Intelligente attraverso le routine: rispetto all’anno scorso le azioni eseguite tramite routine per gestire i propri dispositivi è cresciuta del 26%, per un totale di oltre 74 milioni di azioni eseguite. É possibile impostare le routine sull’App Alexa e personalizzare i comandi. Si può dire, per esempio, “Alexa, vado a letto” ed impostare Alexa perché spenga tutte le luci di casa, oppure accendere i dispositivi al tramonto o ad orari specifici.

Si sono registrate infine oltre 284 milioni di interazioni con la musica da parte degli utenti lombardi tramite Alexa e Amazon Music con accesso illimitato a 90 milioni di brani on demand. Tra Farfalle e Dove si balla sono più di 284 milioni le interazioni con la musica eseguite dagli utenti in Lombardia, il 26% in più rispetto al 2021, con un’impennata del 37% nella provincia di Sondrio, seguita dal 32% di Pavia. Gli artisti che sono andati per la maggiore tra i lombardi nel 2022? I divi del rock: i Måneskin e Vasco Rossi.