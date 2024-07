Fondazione Comunità MB, oltre 100 progetti in 6 mesi: «Generare una catena della solidarietà»

Sessanta con la prima tornata e quarantadue con la seconda: sono più di cento i nuovi progetti sostenuti da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza attraverso i primi bandi 2024 (che non esauriscono l’attività erogativa annuale).

Fondazione Comunità MB, oltre 100 progetti in 6 mesi: disponibilità di 700mila euro

Lo stanziamento complessivo, derivante da fondi territoriali di Fondazione Cariplo, da risorse proprie di Fondazione MB e dalle disponibilità di fondi costituiti presso la Fondazione MB, è di 700mila euro.

«Si tratta di cifre e di numeri importanti – commenta il presidente Giuseppe Fontana – che mostrano tutto l’impegno del terzo settore a favore della comunità. Di anno in anno i progetti messi a punto dalle organizzazioni senza finalità di lucro che operano nel territorio diventano sempre più specifici, in grado di intercettare sempre meglio tutte quelle situazioni che richiedono particolare cura e attenzione. Intervenire per cercare di porvi rimedio grazie al coinvolgimento di operatori e di professionisti qualificati è il fine ultimo di ognuna di queste attività».

Fondazione Comunità MB, oltre 100 progetti in 6 mesi: le nuove proposte

Nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione di Fondazione MB ha analizzato le proposte pervenute in risposta ai bandi 2024.3 “Welfare di comunità” e 2024.4 “Luoghi di comunità”: sono stati valutati positivamente trentuno e undici progetti per uno stanziamento complessivo di 300mila euro, che si preparano ora a prendere il via affiancandosi agli altri sessanta sostenuti attraverso i bandi 2024.1 “L’arco ai giovani”, 2024.2 “Educare con gli oratori”, 2024.5 “Giovani generazioni” e 2024.6 “Cultura per tutti”, i cui esiti sono stati diffusi alla fine di giugno.

«Ora per le organizzazioni è tempo di sollecitare la comunità per raccogliere fondi a sostegno dei progetti: si tratta – spiega il segretario generale Marta Petenzi – di un meccanismo di partecipazione ormai consolidato, che consente di rafforzare i legami tra gli enti e il territorio».

Fondazione Comunità MB, oltre 100 progetti in 6 mesi: come donare

Chiunque (privati, aziende, enti non profit e istituzioni) può diventare donatore e contribuire allo sviluppo della comunità, «generando – prosegue Petenzi – quella catena di solidarietà che sta portando alla nascita di un nuovo welfare. Da questo punto di vista la Fondazione MB sta assumendo sempre più il ruolo di intermediario filantropico, vale a dire di ente di riferimento per la promozione della cultura del dono».

Lo fa mettendo a disposizione esperienze e competenze a favore di chi – persone fisiche, associazioni, enti pubblici, parrocchie – sceglie di costituire un fondo a favore di un progetto o di una finalità specifica, oppure a favore delle organizzazioni senza finalità di lucro che scelgono di appoggiarsi a Fondazione per aprire campagne di raccolte fondi. A fronte di tutte queste possibilità, si moltiplicano anche gli strumenti a disposizione dei donatori, che possono scegliere di costituire un nuovo fondo, di sostenere un fondo già attivo, di disporre un lascito nel testamento o di sostenere le campagne attive e i progetti in corso.

Tornando quindi alla carica dei cento nuovi progetti: nella sezione del sito fondazionemonzabrianza.org a loro dedicata è possibile trovare l’elenco di quelli attualmente in corso e in fase di raccolta delle donazioni. Per ognuno è disponibile una scheda di approfondimento