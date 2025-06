Calcio, Ac Monza: addio a Luca Caldirola e Samuele Vignato, chi se ne va col contratto scaduto

Proprio nelle ore in cui si sta concretizzando il cambio di proprietà, con il passaggio da Fininvest al fondo americano Becket Layne Ventures rappresentato in Italia dall’avvocato Mauro Baldissoni, il Monza dice addio ai tanti giocatori arrivati a scadenza di contratto con la fine formale della stagione sportiva al 30 giugno. Nei saluti già annunciati o che verranno comunque ufficializzati in queste ore, ci sono anche nomi a cui la piazza era legata, come quello di Luca Caldirola.

Calcio, Ac Monza: addio a Luca Caldirola, aveva mostrato interesse a restare

Il difensore centrale brianzolo aveva già salutato il tifo biancorosso con un post sui social. Il suo non è un addio indolore, soprattutto perché il giocatore aveva mostrato interesse a rimanere a casa, nella squadra che tifava sin da ragazzino. In questi anni è stato protagonista della promozione e di due salvezze tranquille in Serie A. Una decisione presa non bene dai tifosi monzesi.

Calcio Ac Monza serie B Luca Caldirola – foto Ac Monza luglio 2021

Calcio, Ac Monza: Vignato e gli altri col contratto scaduto

Oltre a tutti i prestiti non rinnovati di Palacios, Akpa Akpro, Castrovilli, Lekovic e Urbanski, terminano anche i contratti di Danilo D’Ambrosio, Pedro Pereira, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Josè Machin (già risolto consensualmente qualche giorno fa) e Samuele Vignato. Quest’ultimo era stato un vero e proprio colpaccio, dopo il fallimento del Chievo Verona. Quel giocatore di talento pronto ad esplodere che ha fatto sognare i tifosi, perché simbolo di un Monza giovane e italiano. Il matrimonio ha funzionato solo a sprazzi e se ne va con 49 presenze e due gol, ma anche un titolo di Campione d’Europa con la nazionale Under19 nel 2023, esattamente vent’anni dopo Raffaele Palladino, l’allenatore che più di tutti ha provato a lanciarlo nel grande calcio di Serie A.

Saluti anche a Alessandro Bianco e a Stefano Turati.

Calcio, Ac Monza: chi è arrivato, a chi sta lavorando Burdisso possibile nuovo ds

Se ne vanno pezzi importanti del triennio dorato del Monza, ma anche giocatori che hanno dato poco alla causa, o per troppi infortuni o per limitata determinazione. La squadra ora ripartirà da volti nuovi, alcuni già arrivati nei dieci giorni di mercato di inizio giugno: il centrocampista Jacopo Sardo, il pariruolo Pedro Obiang (già visto lavorare a Monzello), Kevin Zeroli con prestito confermato dal Milan e Keita Balde con rinnovo firmato ad inizio mese.

Ci sarebbero anche gli accordi già presi con Davide Adorni, Luca Lezzerini e Michele Besaggio, rispettivamente centrale difensivo, portiere e mediano in uscita dal fallimento del Brescia. I contratti esistono, ma sarà la nuova proprietà a decidere se depositarli con l’inizio della nuova stagione. Così come per tutti gli ulteriori nuovi acquisti si sta già muovendo Nicolas Burdisso, indiziato a diventare il nuovo direttore sportivo.