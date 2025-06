Calcio: il Monza firma Paolo Bianco, il mister per ripartire in Serie B

È Paolo Bianco il nuovo allenatore del Monza. Dopo qualche giorno di attesa, in cui comunque si sapeva che gli accordi erano già stati definiti, è arrivato anche l’annuncio ufficiale della società biancorossa. Bianco lascia il Frosinone dopo dodici partite, cinque vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, nella parte finale dell’ultima Serie B.

Calcio: il Monza firma Paolo Bianco, contratto fino al 2027

Con la penalizzazione del Brescia, la squadra ciociara ha raggiunto la salvezza diretta, lasciando i playout a Salernitana e Sampdoria, anche se in queste ore si valutano ricorsi e controricorsi alla giustizia sportiva e ordinaria. In ogni caso il Monza ha deciso di tagliare corto e iniziare il lavoro con Bianco in panchina. Il contratto stipulato è fino al 2027, la stessa scadenza dell’accordo firmato con Bocchetti lo scorso inverno, salvo poi esonerarlo dopo una manciata di partite per favorire il ritorno di Nesta.

Calcio: il Monza firma Paolo Bianco, il curriculum

Da primo allenatore Bianco ha avuto esperienze anche al Modena, mentre da assistente ha lavorato con De Zerbi al Sassuolo e allo Shaktar Donetsk oltre che con Allegri alla Juventus. Insomma, le referenze sono buone. Ora rimane da testare quanto possa essere l’allenatore giusto per inseguire l’obiettivo di un pronto ritorno in Serie A.