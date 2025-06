Calcio: chi è Blue Crow, il fondo texano interessato al Monza

Con Gamco sparita, il gruppo facente capo all’ex proprietario del Leeds Radrizzani piuttosto defilato, rimangono nella corsa a rilevare il Monza da Fininvest solo il fondo americano rappresentato dall’avvocato romano Baldissoni e il nuovo interesse portato avanti dal Blue Crow Sports Group, fondo texano con sede a Houston – ufficialmente in un piccolo edificio tra una farmacia e un ristorante, ma per realtà di questo genere la sede principale è quella operativa, di campo – e multiproprietà nel mondo del calcio.

Calcio: chi è Blue Crow, multiproprietà con club in Spagna, Messimo, Repubblica Ceca e Dubai

Se la base da cui parte il gruppo di investitori di Baldissoni può presentare solidissime fonti economiche, i texani invece portano esperienza nel mondo dello sport e del calcio, in quanto già proprietari del Leganes in Spagna (appena promosso in Liga e poi subito retrocesso segnando comunque 40 punti nel massimo campionato iberico), del Cancun in Messico (con campionato di seconda divisione vinto), del Mfk Vyskov in Repubblica Ceca e dell’Elite Falcons a Dubai.

Un club di seconda fascia e tre di campionati meno noti; lo sbarco nel calcio italiano, nel Monza della famiglia Berlusconi, rappresenterebbe sicuramente un salto di categoria. L’uomo di riferimento è Jeff Lunhow, volto noto del baseball Usa, ma tra i quadri societari spicca il nome del giovane investitore italiano Giovanni Solazzi, partito da Fano e oggi vicepresidente del Leganes. Il modello è quello del player trading basato sui dati scientifici, il sistema alla Moneyball. Dunque analisi scientifica del valore potenziale dei giocatori, crescita attraverso i risultati e rivendita.

Calcio: chi è Blue Crow, la trattativa

La trattativa prosegue e non è ancora ultimata e nemmeno esclusiva, anche se si potrebbe arrivare ad un punto velocemente per poi programmare con serenità la nuova stagione, sempre considerando che la dirigenza sportiva brianzola è già al lavoro da tempo per costruire un gruppo capace di competere ai massimi livelli in Serie B.