Serie A, Milan-Monza LIVE: clima surreale al calcio d’inizio

Primo tempo 0-0

13′ Doppia conclusione di Bianco dalla distanza, la prima respinta involontariamente da Keita con la schiena e la seconda, subito dopo, immediata, alta davvero di pochi centimetri sopra la traversa

10′ Evoluzione dell’azione da calcio d’angolo, con cross che attraversa alto tutta l’area prima di finire sulla testa di Akpa Akpro, che colpisce, ma lento e senza angolare. Maignan se la ritrova tra le braccia, senza particolari meriti, né pericoli

6′ Gran parata di Turati che vola sulla punizione di Pavlovic e sventa una traiettoria davvero velenosa. La palla passa a fianco della barriera, non posizionato al meglio, ma il portiere è reattivo ed in estensione riesce con la mano piena a respingere favorendo l’arrivo di Caldirola per il rinvio

4′ Prime iniziative concrete: per i padroni di casa Joao Felix trova l’inserimento giusto ma conclude debolmente con il mancino a tu per tu con Pizzignacco, per gli ospiti venuti dalla Brianza una falla filtrante di Ciurria è deviata prima di raggiungere Caprari e finisce preda di Maignan

3′ è il Milan a tenere il possesso nei primi minuti, ma senza affondare il colpo

1′ In un clima surreale comincia la partita, dopo il minuto di silenzione per il pugile Nino Benvenuti. Mentre i tifosi del Milan, raccolti in un eloquente “Go Home” in curva intonano il coro Cardinale devi vendere. Dall’altra parte in tutto ci saranno un centinaio di sostenitori biancorossi ed è confermata l’assenza dei gruppi organizzati dalla Curva Davide Pieri

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-2-1) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. A disp.: Sportiello, Torriani, Leao, Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All.: Joao Costa

MONZA (3-5-2) Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. A disp.: Turati, Mazza, Brorsson, Lekovic, Izzo, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All.: Nesta

Il pre-partita

Alle 20.45 allo stadio Meazza il Monza incontra il Milan per la sua ultima giornata di Serie A. La partita è scevra di contenuti, perchè i rossoneri non hanno molto da chiedere alla stagione e i brianzoli di Nesta ancora meno. Già retrocessa, la squadra si concede un’ultima passerella nello stadio più iconico d’Italia, ma dal fischio finale dovrà iniziare a pensare alla prossima Serie B. Clima comunque particolare: la curva Davide Pieri ha già fatto sapere che non sarà presente, mentre lato milanese la Sud entrerà per il primo quarto d’ora salvo poi uscire per lasciare la squadra “con la sua vergogna”. Per quanto riguarda le probabili formazioni, c’è da aspettarsi qualche rotazione in più nel Milan, mentre lato biancorossi rientra per la panchina Izzo ma non ci sarà Mota Carvalho per una contusione al gluteo. Tutto pronto per il live, con il Cittadino che racconterà in diretta l’ultima gara dei tre anni di Serie A del Monza.

Confermata la contestazione dei tifosi milanisti: un eloquente “Go home” (vai a casa) campeggia in curva. Naturalmente indirizzato a Cardinale, o a chiunque controlli il Milan in questo periodo storico. Afflusso limitatissimo anche per i sostenitori brianzoli, poco più di un centinaio nel settore ospiti del terzo anello.