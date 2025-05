Calcio, cosa deve aspettarsi il Monza in Serie B: equilibrio e favorite

Lo si sapeva da mesi ormai, che il Monza avrebbe partecipato alla Serie B, ma ora è giunto il momento di tornare a familiarizzare con la categoria abbandonata esattamente tre anni fa, dopo sole due stagioni, e che prima mancava da un ventennio pieno. Insomma, se non è una novità poco ci manca. Sono cambiate anche le avversarie, ma tutte o quasi si conoscono già oggi. Intanto insieme al Monza scendono in cadetteria Venezia ed Empoli, società che solitamente fanno bene al piano di sotto e sicuramente allestiranno squadre interessanti o, nel caso dei toscani, ricche di giovani promettenti.

In B sono rimaste Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Reggiana, Sudtirol. Tra queste la più attrezzata sarà quasi sicuramente il Palermo che, condividendo la proprietà con il Manchester City, di certo non avrà problemi a rinforzare la squadra, oltretutto mettendo in panchina Filippo Inzaghi, specialista dei traguardi pesanti pronto a lasciare il Pisa dopo la promozione.

La Serie B del Monza, il Palermo tra le formazioni più attrezzate

In attesa di capire il futuro del Brescia, mancano altri due nomi con il Frosinone che potrebbe prendere il posto delle Rondinelle e poi una tra Salernitana e Sampdoria, quella vincente dei playout. Dalla Serie C salgono Virtus Entella, Padova ed Avellino e come sempre capita almeno una delle tre potrebbe essere la sorpresa della stagione.

Con loro ne arriverà una quarta dai playoff in attesa di capire come finirà la doppia finale di lunedì 2 e sabato 7 giugno. La più accreditata sembrerebbe il Pescara. A queste bisognerà aggiungere la finalista perdente dei playoff promozione.

La Serie B del Monza, in campo dal 22 agosto

Curiosamente, il 29 maggio di tre anni fa c’erano seduti proprio loro sulle panchine di Monza e Pisa nel ritorno dell’Arena Garibaldi che sancì il primo storico salto biancorosso al piano di sopra. Le date di inizio e fine campionato 2025-26 sono già state decise: si partirà con il consueto anticipo venerdì 22 agosto e si chiuderà nel fine settimana dell’8-10 maggio per poi lasciare spazio agli spareggi. Nella settimana di Ferragosto però il Monza sarà in campo nel turno preliminare di Coppa Italia che si giocherà con una tra Frosinone e Brescia, molto più probabilmente i ciociari, visti i guai giudiziari dei lombardi.