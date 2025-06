Il Monza attende interessato il pronunciamento del ricorso presentato dal Brescia sulla penalizzazione per motivi fiscali che spedisce la squadra del presidente Cellino in Serie C. Non per chissà quale motivo, ma semplicemente ha scelto Paolo Bianco come nuovo allenatore e sta aspettando una soluzione al caso prima di annunciarlo. Con tutta probabilità sarà infatti il tecnico in uscita dal Frosinone – che sarebbe salvo in caso di condanna delle Rondinelle e quindi disimpegnato dai playout con la Salernitana lasciando il posto alla Sampdoria – a guidare i biancorossi nella prossima stagione. Insieme a lui sono state valutate le disponibilità di Pagliuca, che andrà all’Empoli, Mignani, pronto a rimanere al Cesena, e Abate, in uscita dal contratto con la Ternana. Ma alla fine dovrebbe essere proprio l’ex difensore del Cagliari a spuntarla su tutti.

Calcio, Serie B: Paolo Bianco per la panchina del Monza, già al lavoro con il ds Bianchessi

Anzi, l’allenatore avrebbe già iniziato a lavorare con il direttore sportivo Bianchessi per iniziare a sistemare la rosa che perderà pezzi importanti a causa dei mancati rinnovi. Il tecnico avrebbe chiesto la disponibilità della società a mantenere i pezzi importanti del gruppo, incontrando in qualche caso anche i favori degli stessi giocatori, ma il mercato è in costante evoluzione e, come reso evidente dal caso Caldirola, tutti, contrattualizzati o meno, possono rimanerne coinvolti.

Infatti il difensore brianzolo, papabile capitano e bandiera di una pronta risalita in caso di cessione di Pessina, andrà a scadenza, ma aveva aperto ad una permanenza che il Ds ha giudicato superflua, preferendo orientarsi su altri profili.