Calcio, Serie B: il Monza riparte da Jacopo Sardo per il centrocampo, in attesa dell’allenatore

Il Monza sceglie Jacopo Sardo, ex stellina della Primavera della Lazio, per ripartire in Serie B. Centrocampista di buon fisico e discreta propensione all’inserimento e dunque al gol, arriva dal Saarbrucken, formazione di terza serie in Germania. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di martedì, ancora prima di ufficializzare quale sarà il nuovo tecnico biancorosso, probabilmente in attesa della sentenza sul ricorso del Brescia che coinvolge direttamente il Frosinone di Paolo Bianco, ad oggi primissimo indiziato per sedersi sulla panchina brianzola.

Calcio, Serie B: il Monza riparte da Jacopo Sardo per il centrocampo, chi è?

Cosa si sa di Sardo? Che un anno fa ha lasciato la Lazio in polemica senza rinnovo dopo essere stato nominato miglior centrocampista della Primavera 2023/2024, con otto gol totali. Si trasferisce quindi in Serie C tedesca, perché, a detta del suo procuratore (lo stesso di Zaniolo e dell’ex biancorosso Ferraris, nel frattempo furoreggiante al Pescara in finale playoff), il Saarbrucken lo cercava già da gennaio 2024 con offerte su offerte su offerte. In Germania gioca due partite di una coppa locale, con tre reti, mentre in campionato non è impiegato nemmeno prima della rottura del crociato riportata a gennaio 2025.

Calcio, Serie B: il Monza riparte da Jacopo Sardo per il centrocampo, triennale e recupero dall’infortunio al ginocchio

Prima dell’infortunio, si era interessata a lui la Fiorentina di Palladino. Ora tocca al Monza. L’operazione firmata da Bianchessi – che conosce il ragazzo dai tempi biancocelesti e l’aveva già incontrato a gennaio – gli cuce addosso un bel triennale, una scommessa per ripartire in Serie B, dopo che si sarà ripreso dai problemi al ginocchio. È il primo tassello ufficializzato dalla società in questo atipico mercato di giugno.