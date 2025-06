Nel mirino del Monza, in questa folle campagna di rafforzamento di inizio giugno cominciata con l’acquisto di Sardo e proseguita con il rinnovo di Keita Balde, è finito l’esperto centrocampista in scadenza con il Sassuolo Pedro Obiang. Per lui quest’anno una gigantesca promozione in Emilia e 35 presenze in campionato, anche se solamente la metà da titolare o comunque da almeno un tempo in campo. Rimane un giocatore solido e di esperienza, che può essere schierato da riferimento del reparto, fisico e capace di gestire i ritmi.

Calcio: il Monza ci prova per Pedro Obiang del Sassuolo, le parti stanno trattando

Non sarebbe nemmeno il primo giocatore originario della Guinea Equatoriale (anche se ha anche il passaporto spagnolo) a vestire la maglia del Monza, visto che c’è già stato Machin, grande protagonista della promozione e ancora sotto controllo, a livello contrattuale, della società brianzola.

La prima squadra ad interessarsi a lui in questi giorni è stata il Modena, che vorrebbe rinforzarsi dopo la buona salvezza dell’ultimo anno e il centrocampista non dovrebbe nemmeno cambiare casa per accettare una nuova avventura a 20 km di distanza. Un’esperienza al Monza, magari per dare nuovamente assalto alla Serie A, potrebbe spingere il giocatore a cambiare idea. Le parti stanno trattando e Bianchessi proverà ad ingaggiare l’esperto mediano per rimettere in moto la regia biancorossa.