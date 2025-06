Da un Monza in bianco e nero a quello a colori, un’avventura raccontata campionato dopo campionato e traguardo dopo traguardo. La storia calcistica della città è fissata nelle fotografie di Ambrogio Caprotti, pubblicate anche dal Cittadino ogni giovedì, e oggi non è solo il mondo sportivo a piangere il fotografo scomparso martedì 3 giugno.

Monza Ambrogio Caprotti fotografo storica foto squadra – foto Radaelli

Monza: addio al fotografo Ambrogio Caprotti, il negozio in via Canova

Un nome legato alla storia biancorossa, ma anche – e forse anche più – a quella delle famiglie monzesi che per decenni si sono rivolti a lui, e al figlio Giuseppe, nel negozio di via Canova sotto le insegne della Foto Ottica Caprotti. Lasciando molti nello smarrimento quando qualche mese fa le serrande sono rimaste abbassate.

Monza: addio al fotografo Ambrogio Caprotti, il cordoglio di Galliani e dell’Ac Monza

Il Monza tra i primi ha voluto ricordarlo con una nota di cordoglio con cui “Adriano Galliani e tutto AC Monza partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Ambrogio Caprotti, storico fotografo del Club biancorosso“.

“Con i suoi scatti ha raccontato pagine indimenticabili della squadra della sua città, di cui era anche grande tifoso“, continua la società. Confermando così i ricordi lasciati sui social dai tifosi. Non solo calcio: il ricordo è tracciato anche da chi con lui ha scattato le fototessere per un documento importante o gli si era affidato per il matrimonio. In ogni caso un ricordo nei ricordi.