Fuori pericolo il fotoreporter Sestini colpito da malore, squadra di Monza Soccorso nel lago di Lavarone

È stato dichiarato fuori pericolo il fotoreporter Massimo Sestini, colpito da un grave malore nei giorni scorsi mentre era al lavoro in immersione nel lago di Lavarone in Trentino. Lo fa sapere anche Luca Villa, coordinatore di Monza Soccorso che sabato tra i primi aveva attivato il 112 e coordinato i soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. Una Squadra SEAA di Monza Soccorso Protezione Civile infatti era presente in servizio durante la manifestazione Under Ice, evento alla quarantesima edizione di immersioni subacquee sotto i ghiacci.

Monza Soccorso Luca Villa a Lavarone

Fuori pericolo il fotoreporter Sestini colpito da malore, pensiero per i soccorritori

Sestini, fotografo di fama internazionale, stava realizzando un servizio con protagonisti i sommozzatori della Guardia Costiera e a causa di un malore aveva perso i sensi in acqua sotto il ghiaccio. Lo stesso ghiaccio “tagliato” dalla squadra monzese per permettere ai partecipanti di entrare in acqua.

Subito soccorso, era stato caricato in elicottero in stato confusionale ma cosciente, prima di una seconda crisi. Ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento, col passare delle ore le condizioni sono migliorate ed è stato estubato tornando a respirare in modo autonomo. Il primo pensiero è stato per i soccorritori, per ringraziarli. Lo hanno fatto sapere i colleghi della sua agenzia aggiornando sulle condizioni.