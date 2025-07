Metro M5 a Monza: previsto l’incontro per decidere come finanziare gli extracosti

A breve i sindaci di Monza, Milano, Cinisello e Sesto si ritroveranno nuovamente con i vertici della Regione e del Governo per discutere come finanziare il prolungamento della metropolitana M5 in via Grigna.

Il primo cittadino Paolo Pilotto lo ha spiegato lunedì 30 giugno al consiglio comunale: all’incontro, ha affermato, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni e i tecnici che giovedì 26 giugno a Roma hanno concordato con il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini sulla necessità di realizzare integralmente l’opera, dalla stazione di Bignami al capolinea al polo istituzionale, senza tagliare alcuna fermata intermedia.

Metro M5 a Monza: dopo incontro a Roma stretto “un accordo di riservatezza”

«La scorsa settimana abbiamo stretto un accordo di riservatezza – ha dichiarato – nei prossimi giorni saranno verificate le diverse possibilità economiche e finanziarie per garantire la copertura della tratta e poi ci rivedremo». Al termine della riunione verranno illustrate le decisioni prese: «Capisco l’attesa dei cittadini – ha commentato – ma non c’è stata nessuna reticenza».

Quella che a tanti, soprattutto in Brianza, è sembrata una missione riuscita a metà in quanto nessuno dei partecipanti ha chiarito come saranno coperti i 589 milioni di extracosti dovrebbe, quindi, avere una coda.

«Il clima emerso da parte di tutti i sindaci e dei diversi livelli istituzionali è stato unitario – ha affermato Pilotto alla fine del vertice – credo che la volontà coesa da parte del nostro territorio, espressa anche dalle parti economiche e sociali, sarà ascoltata: arrivati a questo punto è necessario un ultimo sforzo per completare un puzzle ormai definito, che consentirà di passare dal progetto al cantiere».

Metro M5 a Monza: una buona notizia potrebbe arrivare dal prolungamento della M1 a Baggio e dal Cipess

Secondo alcuni studi il prolungamento della linea lilla a Monza potrebbe attrarre circa 200.000 passeggeri potenziali al giorno e togliere quotidianamente 30.000 veicoli dalle strade.

Una buona notizia per la tratta monzese potrebbe arrivare, indirettamente, dal finanziamento del prolungamento della linea 1 da Bisceglie a Baggio: il Cipess, ha detto lunedì il primo cittadino, a luglio dovrebbe approvare il piano e integrare con 20 milioni di euro il completamento dell’estensione delle corse dalla fermata di Sesto Restellone al nodo di Bettola, dove la rossa incrocerà la lilla. I fondi consentiranno di terminare il troncone che avrebbe dovuto essere completato per l’Expo del 2015 e che è stato bloccato a più riprese sia a causa dei fallimenti delle aziende che si sono aggiudicate i lavori sia a causa di alcune modifiche al progetto.