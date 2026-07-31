Ponti chiusi a Monza, Forza Italia rincara: «C’è un piano viabilità?»

«La giunta non ha nessun piano per gestire le code provocate dalla chiusura dei ponti nelle vie Zanzi e Aliprandi». La segreteria cittadina di Forza Italia torna a sferzare l’amministrazione di Monza in un botta e risposta che prosegue da alcune settimane. Gli azzurri in un comunicato «prendono atto» delle spiegazioni del sindaco Paolo Pilotto che ha precisato come l’avvio contemporaneo dei due cantieri sia stato motivato dalla necessità di non perdere i finanziamenti regionali e di dimezzare i tempi dell’esposizione di Monza al rischio idrogeologico legato a eventuali piene del Lambro. La struttura di via Aliprandi, ha aggiunto, non potrebbe in ogni caso sopportare il passaggio dei pullman e dei mezzi pesanti.

Ponti chiusi a Monza, Forza Italia rincara: ci sarà richiesta di accesso agli atti

«Se la risposta è arrivata è perché abbiamo posto una domanda che migliaia di monzesi si stanno facendo – commentano i forzisti rilanciando la palla – rimane, tuttavia, irrisolta la questione» dell’organizzazione della circolazione a partire da settembre, quando la mole del traffico tornerà alla normalità.

«Il Comune – attaccano – non ha illustrato alcun piano per gestire la viabilità. Dire che la situazione viene monitorata non è una risposta: significa ammettere che si sta navigando a vista, senza una strategia chiara. Se la giunta ha davvero un piano, lo renda pubblico: se invece non lo ha, lo dica con chiarezza. I monzesi meritano un’amministrazione che governi i problemi, non che si limiti a rincorrerli».

I consiglieri comunali di Forza Italia, annuncia la segreteria, presenteranno una richiesta di accesso agli atti per verificare se le affermazioni del sindaco sui motivi che hanno suggerito di eseguire i due interventi contemporaneamente trovano «effettivo riscontro nella documentazione tecnica e amministrativa». «La trasparenza – concludono gli azzurri – si misura con» le carte.