Monza Cronaca

Monza: apre il nuovo accesso pedonale al parcheggio del Nei, collegamento con il centro

Apre sabato 1 agosto Il nuovo accesso pedonale al parcheggio sotterraneo alle spalle del centro Nei in via Enrico da Monza.
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Monza nuovo ingresso parcheggio Borgo Bergamo
Monza nuovo ingresso parcheggio Borgo Bergamo

Apre sabato 1 agosto Il nuovo accesso pedonale al parcheggio sotterraneo alle spalle del centro Nei in via Enrico da Monza. Completato nelle scorse settimane, è un collegamento pedonale illuminato e protetto tra il parcheggio e il centro storico ricavato trasformando una scala d’emergenza in un percorso accessibile e sicuro per scendere al parcheggio Borgo Bergamo, nella zona di via Enrico da Monza e via Bergamo.

Monza: apre il nuovo accesso pedonale al parcheggio del Nei, trasformata la scala d’emergenza

La scala di emergenza sbucava in origine in un’area buia del parco Nei: è stata inserita in una nuova struttura coperta e vetrata, “caratterizzata da un aspetto architettonico contemporaneo” fa sapere il Comune, insieme a un camminamento pedonale recintato con impianti di illuminazione a led, videosorveglianza, un sistema di controllo accessi con cassa automatica per pagamento 24h su 24.

Il percorso pedonale è stato rifinito in materiale completamente drenante con aiuole e fioriere per assorbire la pioggia.

Monza: apre il nuovo accesso pedonale al parcheggio del Nei, già potenziata l’illuminazione

È un nuovo step della riqualificazione dell’area del Nei dopo il potenziamento dell’illuminazione dei giardini pubblici con il potenziamento fino al 50% sul perimetro dell’area nei mesi scorsi.

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