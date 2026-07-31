Seveso, ha la droga al fresco nel frigobar: 20enne arrestato dai poliziotti della Comasina

Droga al fresco: la teneva in un frigorifero un 20enne di Seveso, italiano, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina gli hanno trovato 20 grammi di cocaina addosso e altri 72 grammi, di hashish, nella sua abitazione. La metà li aveva messi al fresco, in un frigo bar.

Seveso, il giovane fermato in auto: addosso gli sono stati trovati 20 grammi di cocaina

Tutto ha preso avvio nell’ambito di un’attività specifica: gli agenti milanesi hanno intercettato il sevesino a bordo di un’auto con la quale si è diretto, a velocità sostenuta, in direzione di Meda. I poliziotti, insospettiti, l’hanno fermato per un controllo in via delle Grigne, a Seveso, e l’hanno trovato in possesso dei 20 grammi di cocaina.

La seguente perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e sequestro dei 72 grammi di hashish, di cui 35 grammi occultati all’interno del frigo, di due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, due coltelli sporchi di sostanza stupefacente e circa 1.000 euro. Al termine degli accertamenti di rito è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per il giudizio con rito direttissimo.