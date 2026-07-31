Sovico: cinque auto sequestrate in due giorni, una fuorilegge da anni

Cinque veicoli sequestrati durante i controlli della Polizia locale di Sovico. Senza copertura assicurativa, e con diverse altre violazioni al codice della strada, sono finiti a centro del bilancio dell’attività di controllo svolta dal comando cittadino nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, nell’ambito di un servizio predisposto in accordo con l’amministrazione comunale per contrastare la circolazione di veicoli irregolari.

Sovico: cinque auto sequestrate per mancata assicurazione e altre infrazioni

Nel corso delle verifiche gli agenti – fanno sapere dal comando- hanno individuato cinque mezzi privi dell’assicurazione obbligatoria, procedendo al loro sequestro come previsto dalla normativa. L’operazione ha inoltre portato all’accertamento di altre infrazioni, tra cui casi di revisione e patente scadute. Particolarmente significativo il controllo di un veicolo risultato in circolazione con assicurazione e revisione scadute da oltre due anni.

“L’iniziativa rientra nelle attività di monitoraggio del territorio finalizzate a garantire una maggiore sicurezza sulle strade e a verificare il rispetto degli obblighi previsti per i veicoli in circolazione“, precisano da palazzo.

Sovico: cinque auto sequestrate in due giorni, il sindaco Magni

Il sindaco Barbara Magni evidenzia i risultati: «I controlli messi in campo confermano l’ impegno della nostra amministrazione a tutela della pubblica sicurezza e della legalità – dichiara – ringrazio gli agenti per la professionalità e l’efficacia dimostrata nelle operazioni. Continueremo ad operare per garantire il rispetto delle regole e la protezione dei cittadini”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla partita. «Abbiamo disposto questa attività perché un veicolo privo di assicurazione rappresenta un rischio per tutti gli utenti della strada- aggiunge Barni- senza il sequestro, infatti, molti di questi veicoli continuano a circolare. Ringrazio il comando della polizia locale per l’importante attività svolta e per i risultati raggiunti a tutela della sicurezza sulle nostre strade».

Il comandante Laiso esprime a sua volta apprezzamento per l’intervento: «Ringrazio tutti gli agenti per l’ottimo servizio svolto e per i risultati raggiunti – commenta – la sicurezza stradale è un valore che va tutelato ogni giorno attraverso controlli costanti, professionalità e una presenza capillare sul territorio». Gli interventi proseguiranno durante l’estate.