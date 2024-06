Monza: presto sotto i ferri altri cinque ponti sul Lambro, “ma non è emergenza”

Verranno messi sotto i ferri già entro la fine dell’anno cinque ponti della città di Monza. Si tratta degli attraversamenti che sormontano il corso di Lambro e Lambretto, quasi tutti concentrati nel centro città. I ponti interessati dai lavori di riqualificazione e rinforzo saranno quello di via Azzone Visconti, accanto alla torretta viscontea subito dopo l’incrocio con largo Mazzini, il ponte di via Aliprandi, dietro la chiesa del Carrobiolo e poi via Zanzi e il vicino ponte di via Annoni e, unico lontano dalla cerchia del centro città, quello che da via Fermi porta verso via Monte Santo, verso il quartiere San Rocco.

Monza: sotto i ferri altri cinque ponti sul Lambro per 1,3 milioni di euro

Ad annunciare il piano di interventi, non ancora calendarizzato né ufficializzato, è stato l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti. «Non si tratta di interventi in emergenza, i ponti che saranno interessati dai lavori non sono al momento inagibili, è manutenzione ordinaria dovuta all’avanzare dell’età e dell’usura delle strutture». Verranno quindi previsti interventi di manutenzione e rinforzo. Per i lavori l’ente potrà contare su un finanziamento regionale di 855.000 euro a cui si dovranno aggiungere un milione e mezzo di euro provenienti dalle casse comunali. Stando ai primi rilievi effettuati dai tecnici il più critico sarebbe il ponte su via Azzone Visconti. Gli interventi di riqualificazione alle strutture, una volta affidato l’incarico di appalto, partiranno proprio da quello.

Monza: sotto i ferri altri cinque ponti, gare entro fino anno?

«Si tratta di ponti interessati da un intenso passaggio di mezzi. Dovremo quindi studiare molto bene i tempi e le modalità del cantiere. In ogni caso si interverrà su un ponte alla volta», ha precisato Lamperti. Il piano di interventi sui cinque ponti cittadini era già stato inserito nel programma delle opere pubbliche del 2023. Poi però la mancanza di alcune autorizzazioni ha ritardato l’avvio dei lavori. Al momento non è stato definito alcun cronoprogramma. Della questione si discuterà in consiglio comunale anche giovedì 27 giugno. L’intenzione dell’assessore Lamperti è quella di andare in gara con l’appalto entro la fine di quest’anno e iniziare i primi lavori già nel 2024.

Monza: lavori ponti sul Lambro, “impensabile tenerli chiusi a lungo”

La necessità di intervenire sui cinque ponti è emersa in seguito a indagini di controllo eseguite sulle strutture. «È importante intervenire prima che si riscontri l’emergenza – continua Lamperti – per evitare che si ripeta quanto è successo al ponte Colombo per cui si è dovuto lavorare in stato di emergenza». In quel caso, complice anche la pandemia, i lavori per la riapertura del ponte durarono addirittura quattro anni.

«Nel caso dei cinque ponti presi in considerazione ipotizziamo interventi che possano durare qualche mese. Mi rendo conto che, a differenza del ponte Colombo che per quanto possa aver creato disagi si trattava comunque di un ponte prevalentemente pedonale, per i ponti di via Visconti, Zanzi, Fermi, Aliprandi e Annoni si tratta di punti di passaggio di intenso traffico. È impensabile pensare di tenerli chiusi per troppo tempo».