Altre strisce blu a Monza? Il comitato: «Meglio chiudere il centro»

«Niente strisce blu nel centro storico, troppo care e accessibili a pochi. Meglio chiudere l’accesso alle auto e creare una grande zona ztl all’interno dell’anello di via Manzoni, che arrivi alle vie Visconti, D’Azeglio e largo Mazzini». Mentre i monzesi ancora faticano a digerire l’ondata di parcheggi a pagamento che ha ricoperto gli stalli di tutto il centro città, il comitato Aria pulita rilancia la questione e alza la posta proponendo di rendere a traffico limitato tutto l’anello del centro storico, accessibile in auto solo ai residenti.

E i mezzi per le consegne e quelli a servizio delle attività commerciali intorno al duomo? «Proponiamo di creare hub periferici dove i camion possano parcheggiare, mentre le consegne puntuali potrebbero essere fatte con mezzi più piccoli e elettrici».

Altre strisce blu a Monza? Il comitato: incontro sabato 5 aprile al centro civico di San Rocco

Di questo e di molto altro si parlerà sabato 5 aprile, alle 15, negli spazi del centro civico di San Rocco, in via D’Annunzio, durante l’incontro dal titolo “Manteniamola pulita…ma come?”, promosso dal comitato Aria pulita. Ospiti dell’evento saranno Flavio Galbiati, esperto di meteorologia, Carlo Maria Teruzzi, presidente dell’ordine dei medici di Monza e della Brianza, che illustrerà i rischi alla salute legati all’innalzamento dei livelli di smog e Gian luca Guerrieri, dirigente della Direzione generale ambiente e clima.

«Bisogna cominciare a fare qualcosa tutti e al più presto – spiega Nuccio Nasca, del comitato Aria pulita, promotore dell’evento di sabato – Occorre che i cittadini inizino a usare l’auto solo per le lunghe distanze. Non ha senso usarla per andare in centro a Monza, dove si sa che non si trovano parcheggi liberi e quelli che ci sono, sono tutti a pagamento, dove le strade non sono quelle di Milano ma vie piccole. Ovviamente per promuovere questo indispensabile cambio di mentalità occorre disincentivare l’uso dell’auto e al tempo stesso offrire servizi sostitutivi efficienti».

Altre strisce blu a Monza? Il comitato: realizzare grandi parcheggi periferici

Un’altra idea avanzata dal comitato, e contenuta nel Libro bianco, è quella della realizzazione di grandi parcheggi periferici, dove lasciare l’auto e utilizzare navette per raggiungere il centro ma anche l’ospedale, il tribunale, il polo istituzionale e i negozi dello shopping. «Come quello all’interno del parco ma anche quello a ridosso dello stadio o ancora in viale Campania, sul terreno oggi agricolo che si potrebbe trasformare a parcheggio. Gli automobilisti risparmierebbero stress e anche denaro», continua Nasca.

All’incontro in via D’Annunzio saranno presenti anche il sindaco, Paolo Pilotto e le assessore Irene Zappalà, Andreina Fumagalli e Arianna Bettin.