Monza, a pagamento dal 31 marzo i parcheggi in zona Boschetti: pass annuale per i residenti

Entrano in vigore da lunedì 31 marzo i nuovi parcheggi a pagamento a Monza nell’area dei Boschetti reali, che il Comune definisce “una porzione della Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica Villa Reale (ZPRU 5)”. Interessate le tre vise Petrarca, Regina Margherita e Boccaccio, nel controviale lungo le mura dei Giardini Reali.

Monza, a pagamento dal 31 marzo i parcheggi in zona Boschetti: pass a 25 euro per i residenti, abbonamenti mensili per i pendolari

Per i residenti e per i pendolari che lì gravitano per andare a lavorare sono stati pensati diversi permessi a tariffa agevolata validi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

I residenti a partire da lunedì possono richiedere un pass dal costo di 25 euro all’anno sul sito di Monza Mobilità; per tutti gli altri previsti abbonamenti mensili al costo di 40 euro per i monzesi e 50 euro per chi non abita in città. I residenti a Monza possono anche usufruire di 59 minuti di sosta gratuita al giorno sulle strisce blu utilizzando l’app di Monza Mobilità.

Monza, a pagamento dal 31 marzo i parcheggi in zona Boschetti: tariffe e alternative

Le tariffe per la sosta sono fissate dalle ore 8 alle 20 in 1,20 euro all’ora per le prime tre ore e di 2,20 euro all’ora per le ore successive; dalle 20 alle 24 di 2,20 euro.

Il Comune fa sapere che per il parcheggio di Porta Monza, 1200 posti all’ingresso di viale Cavriga e di fianco al Serrore, sono in vigore abbonamenti mensili a 15 euro riservati ai residenti e 20 euro per i non residenti, validi da lunedì a venerdì. Il parcheggio è collegato con il centro dalla linea autobus Z221 Carate-Monza, gestita da Autoguidovie.

Monza, a pagamento dal 31 marzo i parcheggi in zona Boschetti: le esenzioni

Le esenzioni totali dal pagamento della sosta riguardano i veicoli appartenenti a persone con disabilità, muniti di contrassegno valido, i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso, purché in servizio.