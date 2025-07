Meda, crolla il ballatoio di una casa in corso Matteotti: residente resta aggrappata, salva per miracolo

Tragedia sfiorata nel pieno centro storico di Meda: cede un ballatoio, una donna rimane aggrappata e viene soccorsa in tempo dal marito. Si sono registrati momenti di paura nel pomeriggio di sabato 5 luglio in corso Matteotti a Meda dove un ballatoio al primo piano di una casa di corte è improvvisamente crollato.

Al momento del cedimento strutturale, le cui cause saranno stabilite ed accettate dagli inquirenti, si trovava una donna che per miracolo non ha riportato ferite: la medese, infatti, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Meda e dai vigili del fuoco allertati sul posto, è riuscita ad aggrapparsi sostenendosi con tutte le sue forze. Le urla disperate hanno richiamato il marito che è riuscito a trarla in salvo evitando drammatiche conseguenze.

In corso Matteotti a Meda sono giunte un’autopompa serbatoio dal distaccamento di Seregno e un’autoscala dalla sede centrale di Monza. La zona è stata immediatamente circoscritta. Il fatto ha creato panico e disagi ad altri inquilini che non hanno potuto lasciare le loro abitazioni limitrofe in quanto il cedimento del ballatoio ha reso impraticabile l’unico accesso disponibile.

I pompieri, con l’ausilio di autoscale, hanno dovuto provvedere alle operazioni di evacuazione traendo in salvo una decina di persone persone, tra le quali diversi anziani. Sono in corso le verifiche statiche e gli accertamenti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.