A Cesano Maderno i funerali del bambino annegato in piscina in provincia di Verona

Si terranno lunedì 7 luglio in mattinata, nella chiesa di Santo Stefano, a Cesano Maderno, i funerali di un bambino cesanese di due anni morto in ospedale dopo essere stato trovato incosciente in una piscina in un residence a Lazise, in provincia di Verona. Per due giorni il piccolo, soccorso, è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Borgo Trento. Il 1 luglio è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il bambino, sabato sera, 28 giugno, in un residence di Lazise era stato trovato incosciente dai genitori: i soccorritori lo avevano rianimato sul posto, portandolo poi rapidamente all’ospedale di Verona, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica ma dopo due giorni in terapia di supporto massimale è avvenuto il decesso.