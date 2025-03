Monza, ancora strisce blu: dove cambieranno i parcheggi

Le strisce blu a Monza per nulla amate dagli automobilisti a caccia di un posteggio gratuito sono già state disegnate in via Boccaccio, lungo la mura di cinta del Parco: da lunedì 31 marzo, salvo rinvii, per parcheggiare bisognerà mettere mano al portafogli così come accadrà lungo gli interi viale Regina Margherita e Petrarca.

Le cattive notizie per chi si sposta in auto non finiscono qui: nei prossimi mesi i parcometri potrebbero comparire anche in altre strade a ridosso della Villa reale e prima della fine del 2025 in altri quartieri. L’estensione della tariffazione è, infatti, prevista dall’allegato A al bilancio 2025 approvato dal consiglio comunale a fine febbraio e, a quanto pare, notato da pochi. Nel capitolo riservato al servizio mobilità sono elencati i prezzi relativi alle fasce orarie per la sosta a pagamento nelle aree della zpru, ovvero della zona a particolare rilevanza urbana, numero 1 del centro attivata nel luglio 2023, nella 2 della stazione entrata in vigore nell’autunno dello stesso anno, in via Martiri delle foibe all’altezza del centro medico Synlab Cam, nella 5 della Villa reale che scatterà tra pochi giorni e in altre su cui negli ultimi due anni la giunta Pilotto ha evitato di esprimersi e in più occasioni ha risposto in modo vago alle domande di chiarimento poste da qualche esponente dell’opposizione.

Monza, ancora strisce blu: ospedale Vecchio e non solo

La tariffazione potrebbe essere introdotta nei dintorni dell’ospedale Vecchio dove attualmente sono a pagamento solo gli stalli di fronte all’ingresso mentre è libera via Solferino, nelle vie Prina e Volta dove ci sono parecchi posti a disco orario o bianchi: gli automobilisti dovranno sborsare 1,20 euro all’ora che diventeranno 2,20 dopo la terza ora mentre dalle 20 alle 24 potranno cavarsela con 2,20 euro fissi, tanto quanto si pagherà nella zpru 5.

Le stesse tariffe saranno applicate nella zpru 6 di San Gerardo e Borgo Bergamo dove, però, si pagherà 1,20 euro all’ora anche la sera dalle 20 a mezzanotte. Nel testo si legge anche una poco rassicurante dicitura generica relativa a «tutte le altre aree/vie di parcheggio a pagamento su strada» in cui il balzello scenderà a un euro all’ora dalle 8 alle 20, compresi i giorni festivi, con la possibilità di un forfait giornaliero di nove euro a fronte degli undici previsti nelle altre zone a particolare rilevanza urbana.

Monza, ancora strisce blu: tariffe e abbonamenti

I pass annuali da 25 euro saranno disponibili per chi abita nei dintorni della Villa reale, a San Gerardo e in Borgo Bergamo: il documento, invece, non li menziona per i residenti dalle parti dell’ospedale Vecchio e a San Biagio. Non c’è traccia nemmeno, e non è un cattivo segnale, della tariffazione nelle zpru 3 San Carlo e San Gottardo e 8 Ospedale e Parco.

Chi vive e lavora nella zpru 5 può acquistare gli abbonamenti a costi agevolati, che non comportano la garanzia di trovare uno stallo libero, sul sito di Monza Mobilità.