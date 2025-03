Monza: strisce blu attorno ai Boschetti, inclusa via Boccaccio

La sosta libera in via Boccaccio, lungo la mura del Parco, diventerà presto un miraggio: da lunedì 31 marzo chi parcheggerà sul controviale dovrà pagare. Non solo: potrebbe faticare più di quanto non è costretto a fare ora per trovare un posto libero in quanto non sarà possibile posteggiare sul lato sinistro della carreggiata, quello che costeggia il prato.

Sono alcune delle novità previste dalla giunta con la manovra di estensione delle strisce blu in quelle che nell’estate del 2023 ha individuato come “zone di particolare rilevanza urbanistica” che, praticamente, coprono gran parte del territorio di Monza tra cui le aree dell’ospedale, del Parco, di San Carlo, di San Biagio, di San Gerardo e di borgo Bergamo. Dopo aver cancellato gli stalli gratuiti nel Centro storico, aver disegnato le strisce blu nei dintorni della stazione e quelle gialle riservate ai residenti nelle vicinanze dello stadio, ora tocca alla “zpru 5 Villa reale”.

Monza: strisce blu attorno ai Boschetti, tutto viale Petrarca

«Procederemo in modo graduale – spiega l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – inizialmente renderemo a pagamento i pochi posti ancora bianchi in viale Regina Margherita ed estenderemo il pagamento all’intero viale Petrarca». «Sul controviale di via Boccaccio – aggiunge – razionalizzeremo completamente la viabilità: creeremo un percorso pedonale protetto a destra, tra gli stalli per la sosta e la cinta del Parco mentre il resto della carreggiata rimarrà libero in modo da garantire la sicurezza di chi transita e l’accesso ai mezzi di soccorso. Non tutti i parcheggi saranno a pagamento».

Per il momento la tariffazione non sarà applicata alle vie laterali comprese nella zona, dove potrebbe debuttare nel giro di qualche mese: «Non ci stiamo muovendo a caso – assicura l’assessora – dietro questo provvedimento c’è un ragionamento. Siamo partiti dalla volontà di tutelare alcune categorie tra cui i residenti che potranno acquistare abbonamenti annuali a 25 euro e coloro che vanno al lavoro in macchina che potranno sottoscrivere abbonamenti mensili anche per i parcheggi non in struttura» che costeranno 40 euro per i residenti e 50 per gli altri. «È vero – aggiunge – che in via Boccaccio spariranno molti posti ma, con l’approvazione del bilancio 2025, abbiamo introdotto la possibilità di acquistare abbonamenti mensili per il parcheggio di Porta Monza, nel Parco, da 10 e 15 euro. Da lì è, poi, possibile raggiungere il centro con i pullman di linea: stiamo, inoltre, ragionando su come potenziare le navette che effettuano il servizio». Il costo delle tariffe orarie, prosegue l’assessora, si abbasserà man mano che gli stalli si allontaneranno dal centro.



L’entrata in vigore della sosta a pagamento potrebbe slittare di qualche giorno se Monza Mobilità non completerà entro il 31 marzo i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e la posa dei parcometri.