Presunti appalti truccati in sei carceri, anche a Monza: tre indagati dopo una segnalazione

Ci sarebbero anche lavori svolti nella casa circondariale Sanquirico di Monza tra quelli, realizzati tra il 2021 e il 2024, per diverse centinaia di migliaia di euro, finiti sotto la lente della Procura di Milano per presunte gare d’appalto truccate. Le indagini relative a lavori nelle carceri riguardano, oltre a quello di Monza, anche i penitenziari di San Vittore, Opera, Pavia, Como e Brescia.

Presunti appalti truccati in sei carceri, le indagini della Procura di Milano

Le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, avrebbero proceduto ad acquisizioni di documenti negli uffici del Provveditorato regionale per la Lombardia, articolazione del Dap-dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dal quale sarebbe partita una segnalazione, relativa a un campo da calcio realizzato in uno degli istituti oggetto dell’indagine, che ha di fatto avviato gli accertamenti. Ci sarebbero al momento tre indagati per ipotesi di turbativa d’asta e falso.