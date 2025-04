Prosegue il giro di vite della Polizia locale di Monza nel contrasto allo spaccio di stupefacenti in zona stazione: durante un servizio in abiti civili, agenti del nucleo Intervento Rapido Motociclisti, transitando lungo corso Milano, hanno assistito a una cessione di droga tra due persone.

Monza, spacciatore denunciato in zona stazione: pizzicato a cedere eroina

La pattuglia è immediatamente intervenuta: il presunto pusher, un cittadino di origine irachena, che avrebbe consegnato al cliente – identificato – dell’eroina, è stato portato al Comando di via Marsala. Una volta identificato è emerso che era già noto per il medesimo reato. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio mentre al cliente è stato contestato il possesso per uso personale.