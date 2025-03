Seregno: droga in tasca e anche a casa, un arresto dopo il controllo stradale

Arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. È successo a Seregno, i fatti risalgono al mese di febbraio. L’uomo, un 36enne residente in città, era stato fermato dai carabinieri in un normale controllo stradale. Era a bordo di un’auto che percorreva via Carlini e il suo atteggiamento sospetto ha portato i militari ad approfondire il nervosismo.

Seregno: droga in tasca e anche a casa, era a bordo di un’auto controllata dai carabinieri

È stato trovato in possesso di due involucri con della marijuana e a casa ne aveva 1,2 kg circa, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare. Tutto sottoposto a sequestro. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.