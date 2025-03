Meda: revisione scaduta e droga in auto, intervento della polizia locale

Il controllo elettronico delle targhe non si era lasciato sfuggire quell’auto risultata irregolare, un controllo più approfondito ha raddoppiato il guaio per gli occupanti. Il mezzo viaggiava con revisione scaduta, perquisendo il mezzo in più gli agenti della polizia locale di Meda ha scovato droga e un kit apposito di preparazione. È successo mercoledì 12 marzo, a renderlo noto il comando cittadino guidato da Claudio Delpero.

Meda: revisione scaduta e droga in auto, segnalazione per l’assuntore

La pattuglia intervenuta sul posto all’interno del veicolo ha ritrovato un modesto quantitativo di cannabis oltre a tutto l’occorrente per la preparazione. Tutto è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale che ha segnalato alla prefettura l’assuntore, un 25enne milanese risultato il passeggero del mezzo.